В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции
ВАТИКАН, 5 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Общее состояние папы Римского Франциска, которому в воскресенье вечером была сделана операция на кишечнике, хорошее, сообщил в понедельник Святой престол.
"Общее состояние Его Святейшества папы Франциска хорошее, он находится в сознании и дышит самостоятельно", - говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По словам официального представителя Ватикана, операция продолжалась около трех часов, потребовалась резекция левой части толстого кишечника. Ожидается, что 84-летний понтифик проведет в больнице примерно семь дней, если не возникнут осложнения. Ранее медицинские источники сообщали, что госпитализация продлится не менее пяти дней.
В субботу около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки".
За три часа до госпитализации папа Франциск в традиционном воскресном обращении к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана сообщил о своей предстоящей в сентябре поездке в Венгрию и Словакию. Он был в добром расположении духа и, как обычно, пожелал всем хорошего воскресенья и попросил молиться за него.
С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией - болями вдоль седалищных нервов, распространяющимися от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.