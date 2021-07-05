https://ria.ru/20210705/operatsiya-1739921507.html

В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции

В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции - РИА Новости, 05.07.2021

В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции

Общее состояние папы Римского Франциска, которому в воскресенье вечером была сделана операция на кишечнике, хорошее, сообщил в понедельник Святой престол. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:34

2021-07-05T13:34

2021-07-05T13:34

религия и мировоззрение

весна

франциск (хорхе марио бергольо)

словакия

ватикан

венгрия

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ВАТИКАН, 5 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Общее состояние папы Римского Франциска, которому в воскресенье вечером была сделана операция на кишечнике, хорошее, сообщил в понедельник Святой престол."Общее состояние Его Святейшества папы Франциска хорошее, он находится в сознании и дышит самостоятельно", - говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.По словам официального представителя Ватикана, операция продолжалась около трех часов, потребовалась резекция левой части толстого кишечника. Ожидается, что 84-летний понтифик проведет в больнице примерно семь дней, если не возникнут осложнения. Ранее медицинские источники сообщали, что госпитализация продлится не менее пяти дней.В субботу около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки".За три часа до госпитализации папа Франциск в традиционном воскресном обращении к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана сообщил о своей предстоящей в сентябре поездке в Венгрию и Словакию. Он был в добром расположении духа и, как обычно, пожелал всем хорошего воскресенья и попросил молиться за него.С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией - болями вдоль седалищных нервов, распространяющимися от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.

https://ria.ru/20210705/gospitalizatsiya-1739900494.html

https://ria.ru/20210630/vatikan-1739110406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весна, франциск (хорхе марио бергольо), словакия, ватикан, венгрия