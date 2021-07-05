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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/operatsiya-1739921507.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции
В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции - РИА Новости, 05.07.2021
В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции
Общее состояние папы Римского Франциска, которому в воскресенье вечером была сделана операция на кишечнике, хорошее, сообщил в понедельник Святой престол. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:34
2021-07-05T13:34
религия и мировоззрение
весна
франциск (хорхе марио бергольо)
словакия
ватикан
венгрия
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ВАТИКАН, 5 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Общее состояние папы Римского Франциска, которому в воскресенье вечером была сделана операция на кишечнике, хорошее, сообщил в понедельник Святой престол."Общее состояние Его Святейшества папы Франциска хорошее, он находится в сознании и дышит самостоятельно", - говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.По словам официального представителя Ватикана, операция продолжалась около трех часов, потребовалась резекция левой части толстого кишечника. Ожидается, что 84-летний понтифик проведет в больнице примерно семь дней, если не возникнут осложнения. Ранее медицинские источники сообщали, что госпитализация продлится не менее пяти дней.В субботу около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки".За три часа до госпитализации папа Франциск в традиционном воскресном обращении к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана сообщил о своей предстоящей в сентябре поездке в Венгрию и Словакию. Он был в добром расположении духа и, как обычно, пожелал всем хорошего воскресенья и попросил молиться за него.С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией - болями вдоль седалищных нервов, распространяющимися от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.
https://ria.ru/20210705/gospitalizatsiya-1739900494.html
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весна, франциск (хорхе марио бергольо), словакия, ватикан, венгрия

В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции

13:34 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 5 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Общее состояние папы Римского Франциска, которому в воскресенье вечером была сделана операция на кишечнике, хорошее, сообщил в понедельник Святой престол.
"Общее состояние Его Святейшества папы Франциска хорошее, он находится в сознании и дышит самостоятельно", - говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По словам официального представителя Ватикана, операция продолжалась около трех часов, потребовалась резекция левой части толстого кишечника. Ожидается, что 84-летний понтифик проведет в больнице примерно семь дней, если не возникнут осложнения. Ранее медицинские источники сообщали, что госпитализация продлится не менее пяти дней.
В субботу около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки".
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За три часа до госпитализации папа Франциск в традиционном воскресном обращении к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана сообщил о своей предстоящей в сентябре поездке в Венгрию и Словакию. Он был в добром расположении духа и, как обычно, пожелал всем хорошего воскресенья и попросил молиться за него.
С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией - болями вдоль седалищных нервов, распространяющимися от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.
Кардиналы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Религия и мировоззрениеВеснаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)СловакияВатиканВенгрия
 
 
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