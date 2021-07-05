https://ria.ru/20210705/operatsiya-1739857682.html

На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС

На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС - РИА Новости, 05.07.2021

На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС

Поисковая операция в районе крушения военного самолета на юго-западе Филиппин завершена, заявил официальный представитель вооруженных сил страны Эдгард Аревало. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T06:54

2021-07-05T06:54

2021-07-05T06:58

крушение военного самолета на филиппинах

с-130

c-130 hercules

филиппины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739799328_0:161:854:641_1920x0_80_0_0_76614e768b5387516e5c338776f19bf6.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Поисковая операция в районе крушения военного самолета на юго-западе Филиппин завершена, заявил официальный представитель вооруженных сил страны Эдгард Аревало.Ранее Аревало заявил, что в результате крушения самолета погибло 50 человек, пострадали 49 военных и четверо мирных жителей. Он отметил, что полеты военных самолетов C-130 после происшествия были приостановлены.Аревало также сообщил, что известно о крушении самолета. Воздушное судно С-130 пролетело в общей сложности 11 тысяч часов, пилоты "закалены" и "соответствовали требованиям" для полетов на этом самолете, отметил он."Судя по имеющимся данным, погода вчера была хорошей, в том месте, где самолет пролетел взлетно-посадочную полосу, уже была деревня, что, возможно, привело к тому, что на земле пострадал мирные жители", - добавил он.Глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана ранее заявил, что приказал начать расследование обстоятельств крушения.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти. 2021-07-05T06:54 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета на филиппинах, с-130, c-130 hercules, филиппины, в мире