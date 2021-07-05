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На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС - РИА Новости, 05.07.2021
На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
Поисковая операция в районе крушения военного самолета на юго-западе Филиппин завершена, заявил официальный представитель вооруженных сил страны Эдгард Аревало. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T06:54
2021-07-05T06:54
2021-07-05T06:58
крушение военного самолета на филиппинах
с-130
c-130 hercules
филиппины
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Поисковая операция в районе крушения военного самолета на юго-западе Филиппин завершена, заявил официальный представитель вооруженных сил страны Эдгард Аревало.Ранее Аревало заявил, что в результате крушения самолета погибло 50 человек, пострадали 49 военных и четверо мирных жителей. Он отметил, что полеты военных самолетов C-130 после происшествия были приостановлены.Аревало также сообщил, что известно о крушении самолета. Воздушное судно С-130 пролетело в общей сложности 11 тысяч часов, пилоты "закалены" и "соответствовали требованиям" для полетов на этом самолете, отметил он."Судя по имеющимся данным, погода вчера была хорошей, в том месте, где самолет пролетел взлетно-посадочную полосу, уже была деревня, что, возможно, привело к тому, что на земле пострадал мирные жители", - добавил он.Глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана ранее заявил, что приказал начать расследование обстоятельств крушения.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.
https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html
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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.
2021-07-05T06:54
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крушение военного самолета на филиппинах, с-130, c-130 hercules, филиппины, в мире
На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:54 05.07.2021 (обновлено: 06:58 05.07.2021)
На юго-западе Филиппин завершилась поисковая операция на месте крушения военного самолета