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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210705/opek-1739851857.html
Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год
Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год - РИА Новости, 05.07.2021
Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год
Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год, сообщил министр энергетики Саудовской РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T00:37
2021-07-05T00:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
опек+
россия
цены на нефть
опек
саудовская аравия
доха
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ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Решение о параметрах сделки должно было быть принято 1 июля, однако альянс не смог прийти к консенсусу по данному вопросу. Не удалось достичь соглашения и на следующий день, 2 июля. Причиной стала принципиальная позиция ОАЭ, которые настаивают на увеличении почти на 700 тысяч баррелей в сутки своей базы отсчета при продлении соглашения до конца 2022 года. При этом ОАЭ согласны на дальнейшее ослабление ограничений по добыче в августе-декабре. В итоге переговоры по дальнейшей судьбе сделки было решено продолжить 5 июля.
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опек+, россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, доха, оаэ, экономика
Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год
00:37 05.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год

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ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.
"Увеличение нефтедобычи на 400 баррелей в сутки за месяц для стран-участник сделки ОПЕК+ недостаточно для прекращения сокращений в апреле 2022 года. Продление сделки ОПЕК+ - это основа, а увеличение нефтедобычи - это часть нашего предложения", - сказал министр.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Решение о параметрах сделки должно было быть принято 1 июля, однако альянс не смог прийти к консенсусу по данному вопросу. Не удалось достичь соглашения и на следующий день, 2 июля. Причиной стала принципиальная позиция ОАЭ, которые настаивают на увеличении почти на 700 тысяч баррелей в сутки своей базы отсчета при продлении соглашения до конца 2022 года. При этом ОАЭ согласны на дальнейшее ослабление ограничений по добыче в августе-декабре. В итоге переговоры по дальнейшей судьбе сделки было решено продолжить 5 июля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕК+РоссияЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияДохаОАЭЭкономика
 
 
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