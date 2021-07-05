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Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год

Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год - РИА Новости, 05.07.2021

Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год

Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год, сообщил министр энергетики Саудовской РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T00:37

2021-07-05T00:37

2021-07-05T00:37

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ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Решение о параметрах сделки должно было быть принято 1 июля, однако альянс не смог прийти к консенсусу по данному вопросу. Не удалось достичь соглашения и на следующий день, 2 июля. Причиной стала принципиальная позиция ОАЭ, которые настаивают на увеличении почти на 700 тысяч баррелей в сутки своей базы отсчета при продлении соглашения до конца 2022 года. При этом ОАЭ согласны на дальнейшее ослабление ограничений по добыче в августе-декабре. В итоге переговоры по дальнейшей судьбе сделки было решено продолжить 5 июля.

https://ria.ru/20210619/neft-1737448931.html

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