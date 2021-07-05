https://ria.ru/20210705/oborona-1739958628.html

Совместная оборона. Против кого дружат военные России и Китая

Совместная оборона. Против кого дружат военные России и Китая - РИА Новости, 05.07.2021

Совместная оборона. Против кого дружат военные России и Китая

Военные связи России и Китая за последние годы вышли на небывалый за последние полвека уровень. Несмотря на то что страны принципиально не намерены заключать... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:15

2021-07-05T16:15

2021-07-05T16:27

леонид ивашов

россия-китай: главное

россия

минобороны кнр

китай

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МОСКВА, 5 июл — Проект "Россия — Китай: главное". Военные связи России и Китая за последние годы вышли на небывалый за последние полвека уровень. Несмотря на то что страны принципиально не намерены заключать формальный военный союз, его иногда называют "необъявленным". Российские и китайские вооруженные силы уже не первый год вместе проводят учения, делятся опытом. Что общего у российских и китайских ВС — в материале проекта "Россия — Китай: главное". Вместе в учении Российские и китайские солдаты и офицеры за последние годы успели хорошо друг с другом познакомиться, ведь совместные военные учения и игры уже стали традицией. Совсем недавно, в апреле, военные из КНР приезжали в Россию, впервые участвовали в военных учениях "Саянский марш — 2021". Вместе с российскими коллегами они отрабатывали работу в экстремальных зимних условиях в горах южной Сибири. Им пришлось пройти через 50-километровый лыжный пробег, выполнить спецзадачи — подъем и спуск с помощью лыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба и метание гранат. В сентябре прошлого года военнослужащие Народно-освободительной армии Китая осваивали другие российские склоны: в Астраханской области проходили командно-штабные учения "Кавказ-2020". "В важный момент глобальной совместной борьбы с пандемией коронавируса китайская сторона направляет усилия на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России в новую эру", — отмечали в китайском Минобороны. "Центр-2019" в Оренбургской области, "Восток-2018" на Дальнем Востоке, "Морское взаимодействие — 2017 и 2016" в Балтийском и Южно-Китайском морях. Все эти мероприятия направлены на укрепление всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, углубление дружественного практического сотрудничества в военной сфере, отмечают в оборонных ведомствах. В то же время там заверяют: несмотря на подозрения некоторых наблюдателей, такой обмен опытом не направлен против третьих стран. В то же время это означает, что Россия и Китай в случае чего смогут дать отпор общей угрозе. На случай конфликтаВоенные эксперты подчеркивают: хотя возможность военного конфликта со странами НАТО крайне маловероятна, она существует. Поэтому соседним государствам необходимо отработать отражение потенциальной агрессии. В начале 2000-х совместные учения заявлялись как антитеррористические, сейчас же они приняли высокотехнологичный, продвинутый характер, напоминал заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Очевидно, что они направлены на передачу опыта и повышение оперативной совместимости при противостоянии крупному иностранному противнику, каковым могут быть только США", — считает он. В этом смысле Москва и Пекин, конечно, отталкиваются от американского фактора, но он не единственный. "Есть, например, фактор обеспокоенности стабильностью в Центральной Азии и стремление поддерживать военные связи для обеспечения транспарентности взаимного доверия в сфере обороны. Кроме того, в ходе учений, обмена делегациями наши и китайские военные получают огромный объем знаний друг о друге, и, в отличие от США, наше Минобороны не публикует своих оценок в отношении китайской военной мощи. Однако по уровню осведомленности они стоят высоко благодаря таким широким связям, это позволяет чувствовать себя уверенно, отделять мифы от реальности, понимать, какие возможности они реально развивают", — добавляет эксперт.Сотрудничество сквозь историюВпрочем, российско-китайское военное сотрудничество не всегда шло гладко. Советские разработки и военные советники помогли Китаю побороть японскую агрессию в начале прошлого века, а компартии затем прийти к власти. С КНР у Советского Союза поначалу были крепкие связи в военной сфере. Однако к 1970-м из-за ухудшения двусторонних отношений военное сотрудничество практически было сведено на нет. Возобновилось оно только спустя 20 лет. В 1993 году страны сделали важный шаг навстречу друг другу — подписали Соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны. Спустя восемь лет лидеры стран заключили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в этом году исполняется 20 лет. С тех пор военные связи между странами развиваются настолько плодотворно, что в 2019 году заговорили об обновлении соглашения 1993 года. Ведь за почти 30 лет характер отношений изменился: учения проходят и на море, и на земле, и в воздухе, отрабатываются сценарии совместного отражения атак противника. Иными словами, сотрудничество стало более продвинутым, и совместные договоренности должны это отражать.

https://ria.ru/20210703/voyna-1739770707.html

https://ria.ru/20210625/tekhnologii-1738650029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/nato-1738606337.html

https://ria.ru/20210628/otnosheniya-1738631929.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивашов, россия, минобороны кнр, китай