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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210705/oborona-1739958628.html
Совместная оборона. Против кого дружат военные России и Китая
Совместная оборона. Против кого дружат военные России и Китая - РИА Новости, 05.07.2021
Совместная оборона. Против кого дружат военные России и Китая
Военные связи России и Китая за последние годы вышли на небывалый за последние полвека уровень. Несмотря на то что страны принципиально не намерены заключать... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:15
2021-07-05T16:27
леонид ивашов
россия-китай: главное
россия
минобороны кнр
китай
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МОСКВА, 5 июл — Проект "Россия — Китай: главное". Военные связи России и Китая за последние годы вышли на небывалый за последние полвека уровень. Несмотря на то что страны принципиально не намерены заключать формальный военный союз, его иногда называют "необъявленным". Российские и китайские вооруженные силы уже не первый год вместе проводят учения, делятся опытом. Что общего у российских и китайских ВС — в материале проекта "Россия — Китай: главное". Вместе в учении Российские и китайские солдаты и офицеры за последние годы успели хорошо друг с другом познакомиться, ведь совместные военные учения и игры уже стали традицией. Совсем недавно, в апреле, военные из КНР приезжали в Россию, впервые участвовали в военных учениях "Саянский марш — 2021". Вместе с российскими коллегами они отрабатывали работу в экстремальных зимних условиях в горах южной Сибири. Им пришлось пройти через 50-километровый лыжный пробег, выполнить спецзадачи — подъем и спуск с помощью лыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба и метание гранат. В сентябре прошлого года военнослужащие Народно-освободительной армии Китая осваивали другие российские склоны: в Астраханской области проходили командно-штабные учения "Кавказ-2020". "В важный момент глобальной совместной борьбы с пандемией коронавируса китайская сторона направляет усилия на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России в новую эру", — отмечали в китайском Минобороны. "Центр-2019" в Оренбургской области, "Восток-2018" на Дальнем Востоке, "Морское взаимодействие — 2017 и 2016" в Балтийском и Южно-Китайском морях. Все эти мероприятия направлены на укрепление всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, углубление дружественного практического сотрудничества в военной сфере, отмечают в оборонных ведомствах. В то же время там заверяют: несмотря на подозрения некоторых наблюдателей, такой обмен опытом не направлен против третьих стран. В то же время это означает, что Россия и Китай в случае чего смогут дать отпор общей угрозе. На случай конфликтаВоенные эксперты подчеркивают: хотя возможность военного конфликта со странами НАТО крайне маловероятна, она существует. Поэтому соседним государствам необходимо отработать отражение потенциальной агрессии. В начале 2000-х совместные учения заявлялись как антитеррористические, сейчас же они приняли высокотехнологичный, продвинутый характер, напоминал заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Очевидно, что они направлены на передачу опыта и повышение оперативной совместимости при противостоянии крупному иностранному противнику, каковым могут быть только США", — считает он. В этом смысле Москва и Пекин, конечно, отталкиваются от американского фактора, но он не единственный. "Есть, например, фактор обеспокоенности стабильностью в Центральной Азии и стремление поддерживать военные связи для обеспечения транспарентности взаимного доверия в сфере обороны. Кроме того, в ходе учений, обмена делегациями наши и китайские военные получают огромный объем знаний друг о друге, и, в отличие от США, наше Минобороны не публикует своих оценок в отношении китайской военной мощи. Однако по уровню осведомленности они стоят высоко благодаря таким широким связям, это позволяет чувствовать себя уверенно, отделять мифы от реальности, понимать, какие возможности они реально развивают", — добавляет эксперт.Сотрудничество сквозь историюВпрочем, российско-китайское военное сотрудничество не всегда шло гладко. Советские разработки и военные советники помогли Китаю побороть японскую агрессию в начале прошлого века, а компартии затем прийти к власти. С КНР у Советского Союза поначалу были крепкие связи в военной сфере. Однако к 1970-м из-за ухудшения двусторонних отношений военное сотрудничество практически было сведено на нет. Возобновилось оно только спустя 20 лет. В 1993 году страны сделали важный шаг навстречу друг другу — подписали Соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны. Спустя восемь лет лидеры стран заключили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в этом году исполняется 20 лет. С тех пор военные связи между странами развиваются настолько плодотворно, что в 2019 году заговорили об обновлении соглашения 1993 года. Ведь за почти 30 лет характер отношений изменился: учения проходят и на море, и на земле, и в воздухе, отрабатываются сценарии совместного отражения атак противника. Иными словами, сотрудничество стало более продвинутым, и совместные договоренности должны это отражать.
https://ria.ru/20210703/voyna-1739770707.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20210625/nato-1738606337.html
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леонид ивашов, россия, минобороны кнр, китай

Совместная оборона. Против кого дружат военные России и Китая

16:15 05.07.2021 (обновлено: 16:27 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПарад военной техники, участвовавшей в основном этапе военных маневров вооруженных сил "Восток-2018"
Парад военной техники, участвовавшей в основном этапе военных маневров вооруженных сил Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июл — Проект "Россия — Китай: главное". Военные связи России и Китая за последние годы вышли на небывалый за последние полвека уровень. Несмотря на то что страны принципиально не намерены заключать формальный военный союз, его иногда называют "необъявленным". Российские и китайские вооруженные силы уже не первый год вместе проводят учения, делятся опытом. Что общего у российских и китайских ВС — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Вместе в учении

Российские и китайские солдаты и офицеры за последние годы успели хорошо друг с другом познакомиться, ведь совместные военные учения и игры уже стали традицией.
Совсем недавно, в апреле, военные из КНР приезжали в Россию, впервые участвовали в военных учениях "Саянский марш — 2021". Вместе с российскими коллегами они отрабатывали работу в экстремальных зимних условиях в горах южной Сибири. Им пришлось пройти через 50-километровый лыжный пробег, выполнить спецзадачи — подъем и спуск с помощью лыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба и метание гранат.
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В сентябре прошлого года военнослужащие Народно-освободительной армии Китая осваивали другие российские склоны: в Астраханской области проходили командно-штабные учения "Кавказ-2020". "В важный момент глобальной совместной борьбы с пандемией коронавируса китайская сторона направляет усилия на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России в новую эру", — отмечали в китайском Минобороны.
"Центр-2019" в Оренбургской области, "Восток-2018" на Дальнем Востоке, "Морское взаимодействие — 2017 и 2016" в Балтийском и Южно-Китайском морях. Все эти мероприятия направлены на укрепление всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, углубление дружественного практического сотрудничества в военной сфере, отмечают в оборонных ведомствах. В то же время там заверяют: несмотря на подозрения некоторых наблюдателей, такой обмен опытом не направлен против третьих стран. В то же время это означает, что Россия и Китай в случае чего смогут дать отпор общей угрозе.
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На случай конфликта

Военные эксперты подчеркивают: хотя возможность военного конфликта со странами НАТО крайне маловероятна, она существует. Поэтому соседним государствам необходимо отработать отражение потенциальной агрессии.

"Любые такие маневры призваны отработать реальную ситуацию. При этом нам нужно внимательно наблюдать за реакцией Запада, в первую очередь Пентагона, но при этом не склонять перед ними голову и спрашивать у них разрешения", — указывал бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.

В начале 2000-х совместные учения заявлялись как антитеррористические, сейчас же они приняли высокотехнологичный, продвинутый характер, напоминал заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Очевидно, что они направлены на передачу опыта и повышение оперативной совместимости при противостоянии крупному иностранному противнику, каковым могут быть только США", — считает он. В этом смысле Москва и Пекин, конечно, отталкиваются от американского фактора, но он не единственный.
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"Есть, например, фактор обеспокоенности стабильностью в Центральной Азии и стремление поддерживать военные связи для обеспечения транспарентности взаимного доверия в сфере обороны. Кроме того, в ходе учений, обмена делегациями наши и китайские военные получают огромный объем знаний друг о друге, и, в отличие от США, наше Минобороны не публикует своих оценок в отношении китайской военной мощи. Однако по уровню осведомленности они стоят высоко благодаря таким широким связям, это позволяет чувствовать себя уверенно, отделять мифы от реальности, понимать, какие возможности они реально развивают", — добавляет эксперт.

Сотрудничество сквозь историю

Впрочем, российско-китайское военное сотрудничество не всегда шло гладко. Советские разработки и военные советники помогли Китаю побороть японскую агрессию в начале прошлого века, а компартии затем прийти к власти.
С КНР у Советского Союза поначалу были крепкие связи в военной сфере. Однако к 1970-м из-за ухудшения двусторонних отношений военное сотрудничество практически было сведено на нет. Возобновилось оно только спустя 20 лет. В 1993 году страны сделали важный шаг навстречу друг другу — подписали Соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны. Спустя восемь лет лидеры стран заключили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в этом году исполняется 20 лет.
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Межгосударственные отношения России и Китая
С тех пор военные связи между странами развиваются настолько плодотворно, что в 2019 году заговорили об обновлении соглашения 1993 года. Ведь за почти 30 лет характер отношений изменился: учения проходят и на море, и на земле, и в воздухе, отрабатываются сценарии совместного отражения атак противника. Иными словами, сотрудничество стало более продвинутым, и совместные договоренности должны это отражать.
 
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