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В информсистему нотариата ежедневно вносится более 250 тысяч записей
В информсистему нотариата ежедневно вносится более 250 тысяч записей - РИА Новости, 05.07.2021
В информсистему нотариата ежедневно вносится более 250 тысяч записей
В Единой информационной системе нотариата (ЕИС), разработанной Федеральной нотариальной палатой, на сегодняшний день содержится более 257 миллионов записей о... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:54
2021-07-05T11:54
2021-07-05T11:54
константин корсик
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Единой информационной системе нотариата (ЕИС), разработанной Федеральной нотариальной палатой, на сегодняшний день содержится более 257 миллионов записей о различных нотариальных действиях, ежедневно в нее вносится еще более 250 тысяч записей, сообщает ФНП."В эти дни исполняется семь лет так называемому "цифровому нотариату" — 1 июля 2014 года начала работать Единая информационная система нотариата (ЕИС). Если семь лет назад в нее вносились сведения об удостоверении сделок, завещаний и некоторых других действиях, то уже в 2018 году нотариусы начали регистрировать в своей цифровой базе данных абсолютно все нотариальные действия. Так, например, сейчас в ней хранятся сведения о более 22,5 миллионов завещаний, еще 31,2 миллиона записей хранит реестр наследственных дел", - говорится в сообщении.На базе ЕИС создан ряд публичных сервисов, благодаря которым можно, например, бесплатно проверить на предмет залога движимое имущество, проверить действительность нотариальной доверенности, получить информацию об открытии наследственного дела или проконтролировать подлинность нотариального документа, отсканировав размещенный на нем QR-код.Кроме того, с помощью ЕИС нотариата стало возможным создание таких сервисов на портале Госуслуги как "Утрата близкого человека", а также развитие комплексных цифровых проектов, например "Электронная нотариальная доверенность", оперативный розыск наследства на банковских счетах и других.
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константин корсик, федеральная нотариальная палата
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости
. В Единой информационной системе нотариата (ЕИС), разработанной Федеральной нотариальной палатой, на сегодняшний день содержится более 257 миллионов записей о различных нотариальных действиях, ежедневно в нее вносится еще более 250 тысяч записей, сообщает ФНП
.
"В эти дни исполняется семь лет так называемому "цифровому нотариату" — 1 июля 2014 года начала работать Единая информационная система нотариата (ЕИС). Если семь лет назад в нее вносились сведения об удостоверении сделок, завещаний и некоторых других действиях, то уже в 2018 году нотариусы начали регистрировать в своей цифровой базе данных абсолютно все нотариальные действия. Так, например, сейчас в ней хранятся сведения о более 22,5 миллионов завещаний, еще 31,2 миллиона записей хранит реестр наследственных дел", - говорится в сообщении.
На базе ЕИС создан ряд публичных сервисов, благодаря которым можно, например, бесплатно проверить на предмет залога движимое имущество, проверить действительность нотариальной доверенности, получить информацию об открытии наследственного дела или проконтролировать подлинность нотариального документа, отсканировав размещенный на нем QR-код.
Кроме того, с помощью ЕИС нотариата стало возможным создание таких сервисов на портале Госуслуги как "Утрата близкого человека", а также развитие комплексных цифровых проектов, например "Электронная нотариальная доверенность", оперативный розыск наследства на банковских счетах и других.
"Очень важным фактором с учетом требований времени является развитие цифровых технологий нотариата. Сейчас мы находимся на новом этапе технологического развития, готовы защищать права граждан с учетом преимуществ, предоставляемых цифровыми технологиями", - приводится в сообщении комментарий президента ФНП Константина Корсика.