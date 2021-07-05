https://ria.ru/20210705/nigeriya-1739938781.html

В Нигерии похитили более ста школьников

В Нигерии похитили более ста школьников - РИА Новости, 05.07.2021

В Нигерии похитили более ста школьников

Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, сообщила местная радиостанция Invicta. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:50

2021-07-05T14:50

2021-07-05T15:37

нигерия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, сообщила местная радиостанция Invicta.По словам заместителя директора школы, неизвестные ворвались в учреждение около 02:00 по местному времени (04:00 мск).Отмечается, что 24 школьникам удалось скрыться.При этом агентство Франс Пресс сообщает о 140 похищенных учениках.

https://ria.ru/20210620/nigeriya-1737809974.html

нигерия

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нигерия, происшествия, в мире