Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/nigeriya-1739938781.html
В Нигерии похитили более ста школьников
В Нигерии похитили более ста школьников - РИА Новости, 05.07.2021
В Нигерии похитили более ста школьников
Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, сообщила местная радиостанция Invicta. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:50
2021-07-05T15:37
нигерия
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/111624/67/1116246724_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_621ec3a1f1185313cd0431652c9442c9.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, сообщила местная радиостанция Invicta.По словам заместителя директора школы, неизвестные ворвались в учреждение около 02:00 по местному времени (04:00 мск).Отмечается, что 24 школьникам удалось скрыться.При этом агентство Франс Пресс сообщает о 140 похищенных учениках.
https://ria.ru/20210620/nigeriya-1737809974.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/111624/67/1116246724_0:0:3798:2848_1920x0_80_0_0_e442384057b2ff630c0b05c6a53dd6f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нигерия, происшествия, в мире
В Нигерии похитили более ста школьников
14:50 05.07.2021 (обновлено: 15:37 05.07.2021)
 
© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AP Photo / Gbenga Olamikan

Более ста школьников похитили в Нигерии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, сообщила местная радиостанция Invicta.
По словам заместителя директора школы, неизвестные ворвались в учреждение около 02:00 по местному времени (04:00 мск).
Отмечается, что 24 школьникам удалось скрыться.
При этом агентство Франс Пресс сообщает о 140 похищенных учениках.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 19:54
В Нигерии закрыли семь школ из-за похищения учеников
 
НигерияПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
Лента новостейМолния