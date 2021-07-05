https://ria.ru/20210705/nigeriya-1739938781.html
В Нигерии похитили более ста школьников
В Нигерии похитили более ста школьников - РИА Новости, 05.07.2021
В Нигерии похитили более ста школьников
Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, сообщила местная радиостанция Invicta. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:50
2021-07-05T14:50
2021-07-05T15:37
нигерия
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/111624/67/1116246724_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_621ec3a1f1185313cd0431652c9442c9.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные бандиты похитили 106 учеников школы-интерната в нигерийском штате Кадуна, сообщила местная радиостанция Invicta.По словам заместителя директора школы, неизвестные ворвались в учреждение около 02:00 по местному времени (04:00 мск).Отмечается, что 24 школьникам удалось скрыться.При этом агентство Франс Пресс сообщает о 140 похищенных учениках.
https://ria.ru/20210620/nigeriya-1737809974.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/111624/67/1116246724_0:0:3798:2848_1920x0_80_0_0_e442384057b2ff630c0b05c6a53dd6f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигерия, происшествия, в мире
В Нигерии похитили более ста школьников
14:50 05.07.2021 (обновлено: 15:37 05.07.2021)
Более ста школьников похитили в Нигерии