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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года
Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года - РИА Новости, 05.07.2021
Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года
Стоимость барреля нефти Brent впервые с 30 октября 2018 года перешагнула отметку в 77 долларов. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:18
2021-07-05T22:50
опек
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Стоимость барреля нефти Brent впервые с 30 октября 2018 года перешагнула отметку в 77 долларов.Причиной подорожания стала отмена заседания ОПЕК+, которое должно было состояться сегодня.По состоянию на 19:15 (мск) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14 процента — до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 1,38 процента, до 76,2 доллара за баррель.В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации. Как сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса, в итоге организация отменила встречу и пока не определилась с новой датой переговоров. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.
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опек, brent, цены на нефть, экономика
Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года
19:18 05.07.2021 (обновлено: 22:50 05.07.2021)
 
© AFP 2021 / Scott HeppellДобыча нефти марки Brent в Северном море
Добыча нефти марки Brent в Северном море - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AFP 2021 / Scott Heppell

Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Стоимость барреля нефти Brent впервые с 30 октября 2018 года перешагнула отметку в 77 долларов.
Причиной подорожания стала отмена заседания ОПЕК+, которое должно было состояться сегодня.
По состоянию на 19:15 (мск) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14 процента — до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 1,38 процента, до 76,2 доллара за баррель.
В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации. Как сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса, в итоге организация отменила встречу и пока не определилась с новой датой переговоров.
Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКBrentЦены на нефтьЭкономика
 
 
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