https://ria.ru/20210705/neft-1740001780.html

Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года

Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года - РИА Новости, 05.07.2021

Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов впервые с 2018 года

Стоимость барреля нефти Brent впервые с 30 октября 2018 года перешагнула отметку в 77 долларов. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:18

2021-07-05T19:18

2021-07-05T22:50

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Стоимость барреля нефти Brent впервые с 30 октября 2018 года перешагнула отметку в 77 долларов.Причиной подорожания стала отмена заседания ОПЕК+, которое должно было состояться сегодня.По состоянию на 19:15 (мск) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14 процента — до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 1,38 процента, до 76,2 доллара за баррель.В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации. Как сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса, в итоге организация отменила встречу и пока не определилась с новой датой переговоров. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

https://ria.ru/20210619/neft-1737448931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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опек, brent, цены на нефть, экономика