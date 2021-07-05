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Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство
Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство - РИА Новости, 05.07.2021
Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы в правительство. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:03
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россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы в правительство.Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год."Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать эти сведения.
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россия, дмитрий песков, общество
Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство
13:03 05.07.2021 (обновлено: 14:13 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Песков прокомментировал сообщения о донастройке налоговой системы на 400 миллиардов рублей

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы в правительство.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год.
"Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать эти сведения.
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