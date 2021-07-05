https://ria.ru/20210705/nalogi-1739912997.html

Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство

Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство - РИА Новости, 05.07.2021

Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы в правительство. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:03

2021-07-05T13:03

2021-07-05T14:13

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы в правительство.Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год."Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать эти сведения.

https://ria.ru/20210622/nalog-1738071043.html

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