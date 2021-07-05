https://ria.ru/20210705/nalogi-1739862869.html

"Ведомости": правительство хочет повысить налоги на 400 миллиардов рублей

"Ведомости": правительство хочет повысить налоги на 400 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.07.2021

"Ведомости": правительство хочет повысить налоги на 400 миллиардов рублей

Правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:57

2021-07-05T08:57

2021-07-05T14:56

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

анатолий аксаков

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.Так, этот шаг подразумевает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, что принесет более ста миллиардов рублей. По информации источника, эта мера также предполагает усиление нагрузки на те виды сырья, которые годом ранее под повышение не попадали, например на драгоценные металлы.Кроме того, концепция включает корректировку и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, что позволит получить около 90 миллиардов рублей.Отмечается, что модернизация системы уплаты акцизов должна принести еще сто миллиардов рублей. Речь идет об улучшении администрирования или введении новых сборов, уточняет газета. Прежде всего это коснется некоторых видов алкоголя и сахаросодержащих напитков.Еще сто миллиардов рублей, по информации СМИ, удастся получить благодаря донастройке налогообложения состоятельных физлиц и другим мерам.Как подчеркивают источники, окончательное решение по такому комплексу мер пока не принято, так как детализация проекта требует согласования с поручениями правительства.По словам другого источника "Ведомостей", концепция донастройки налоговой системы может стать частью будущего проекта ключевых направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующие три года. Сообщается, что изначально налоговый комплекс обсуждался с целью поиска источников финансирования для расходов бюджета в следующем году.Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. По его мнению, это позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.

https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/pensii-1739743133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий аксаков, общество