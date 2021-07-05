Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/nalogi-1739862869.html
"Ведомости": правительство хочет повысить налоги на 400 миллиардов рублей
"Ведомости": правительство хочет повысить налоги на 400 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.07.2021
"Ведомости": правительство хочет повысить налоги на 400 миллиардов рублей
Правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:57
2021-07-05T14:56
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
анатолий аксаков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100356/60/1003566052_512:0:2880:1332_1920x0_80_0_0_26d17092f6ffb336f25786521d210f5d.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.Так, этот шаг подразумевает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, что принесет более ста миллиардов рублей. По информации источника, эта мера также предполагает усиление нагрузки на те виды сырья, которые годом ранее под повышение не попадали, например на драгоценные металлы.Кроме того, концепция включает корректировку и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, что позволит получить около 90 миллиардов рублей.Отмечается, что модернизация системы уплаты акцизов должна принести еще сто миллиардов рублей. Речь идет об улучшении администрирования или введении новых сборов, уточняет газета. Прежде всего это коснется некоторых видов алкоголя и сахаросодержащих напитков.Еще сто миллиардов рублей, по информации СМИ, удастся получить благодаря донастройке налогообложения состоятельных физлиц и другим мерам.Как подчеркивают источники, окончательное решение по такому комплексу мер пока не принято, так как детализация проекта требует согласования с поручениями правительства.По словам другого источника "Ведомостей", концепция донастройки налоговой системы может стать частью будущего проекта ключевых направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующие три года. Сообщается, что изначально налоговый комплекс обсуждался с целью поиска источников финансирования для расходов бюджета в следующем году.Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. По его мнению, это позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.
https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/pensii-1739743133.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/100356/60/1003566052_574:0:2191:1213_1920x0_80_0_0_43202e56466095df9eb5be40bfb0152e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий аксаков, общество
"Ведомости": правительство хочет повысить налоги на 400 миллиардов рублей
08:57 05.07.2021 (обновлено: 14:56 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание
Заседание - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

"Ведомости": правительство рассматривает возможность повышения налогов на 400 миллиардов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Так, этот шаг подразумевает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, что принесет более ста миллиардов рублей. По информации источника, эта мера также предполагает усиление нагрузки на те виды сырья, которые годом ранее под повышение не попадали, например на драгоценные металлы.
Кроме того, концепция включает корректировку и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, что позволит получить около 90 миллиардов рублей.
Отмечается, что модернизация системы уплаты акцизов должна принести еще сто миллиардов рублей. Речь идет об улучшении администрирования или введении новых сборов, уточняет газета. Прежде всего это коснется некоторых видов алкоголя и сахаросодержащих напитков.
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:11
России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много
Еще сто миллиардов рублей, по информации СМИ, удастся получить благодаря донастройке налогообложения состоятельных физлиц и другим мерам.
Как подчеркивают источники, окончательное решение по такому комплексу мер пока не принято, так как детализация проекта требует согласования с поручениями правительства.
По словам другого источника "Ведомостей", концепция донастройки налоговой системы может стать частью будущего проекта ключевых направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующие три года.
Сообщается, что изначально налоговый комплекс обсуждался с целью поиска источников финансирования для расходов бюджета в следующем году.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. По его мнению, это позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 15:33Деньги
Назван способ увеличить пенсии за счет нового налога
 
Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Анатолий АксаковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
Лента новостейМолния