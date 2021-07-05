https://ria.ru/20210705/mvf-1739991933.html

Разница в темпах вакцинации угрожает мировой стабильности, заявили в МВФ

Разница в темпах вакцинации угрожает мировой стабильности, заявили в МВФ - РИА Новости, 05.07.2021

Разница в темпах вакцинации угрожает мировой стабильности, заявили в МВФ

Разница в темпах вакцинации между странами угрожает мировой стабильности, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:16

2021-07-05T18:16

2021-07-05T18:17

кристалина георгиева

мвф

сша

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Разница в темпах вакцинации между странами угрожает мировой стабильности, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.Выступая на Парижском форуме мира, Георгиева напомнила, что экономика США за счет вакцинации и восстановительного роста может вырасти на 7% в текущем году - больше, чем в какой-либо другой год с 1980-х годов."Это хорошие новости для американцев, кроме того, экономическое воздействия (роста США - ред.) распространится на весь остальной мир. Но в то же время есть двойственность в вакцинации, когда многие страны, даже большинство стран развивающегося мира, отстают в вакцинации, и это задерживает их экономическое восстановление", - сказала Георгиева.По ее словам, если такая разница сохранится, то это может означать, что продвинутые экономики через 1-2 года нормализуют свою монетарную политику, в частности учетная ставка ФРС США "несколько поднимется". В то же время развивающиеся экономики не будут расти, им станет сложнее обслуживать долг, деноминированный в долларах."Это опасность для целостности роста, для глобальной стабильности и безопасности", - сказала Георгиева.

https://ria.ru/20210705/vaktsiny-1739854498.html

https://ria.ru/20210522/milliardery-1733423852.html

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кристалина георгиева, мвф, сша, в мире, экономика