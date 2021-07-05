https://ria.ru/20210705/mvd-1739969400.html

МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину

МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину - РИА Новости, 05.07.2021

МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину

В Тамбовской области задержали четвертого участника нападения на активиста, готовившего обращение на прямую линию, сообщила официальный представитель МВД России РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:44

2021-07-05T16:44

2021-07-05T17:39

россия

ирина волк

тамбовская область

происшествия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Тамбовской области задержали четвертого участника нападения на активиста, готовившего обращение на прямую линию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники УМВД по региону.Информация об избиении Романа Герасимова, который с другими жителями Дегтянского сельсовета записал видео для президента Владимира Путина с просьбой не допустить строительства мусорного полигона, изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. Утром в четверг у дома в селе Березовка на активиста напали трое неизвестных. По данным соцсетей, он получил три ножевых ранения, а днем ранее ему "прорезали колесо автомобиля".Как сообщала Волк, в полицию Сосновского района 1 июля обратился житель Березовки, сообщивший о нападении на его отца. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Трое задержанных дали признательные показания, их заключили под стражу.

https://ria.ru/20210701/proisshestvie-1739449416.html

https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html

россия

тамбовская область

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россия, ирина волк, тамбовская область, происшествия