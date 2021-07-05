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В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста
В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста - РИА Новости, 05.07.2021
В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста
Автомобиль упал в реку Кубань в Карачаево-Черкесии в результате обвала плиты моста, водитель погиб, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:58
2021-07-05T18:01
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаевский район
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Автомобиль упал в реку Кубань в Карачаево-Черкесии в результате обвала плиты моста, водитель погиб, сообщает следственное управление СК по региону.Отмечается, что в настоящее время выполнен осмотр места происшествия, работают следователи, криминалисты следственного управления и сотрудники МЧС."В результате поисковых мероприятий при въезде в поселок Мара-Аягъы обнаружено тело погибшего мужчины. Следователями проводится комплекс необходимых проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям должностных лиц", - отметили в СК.
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карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаевский район, происшествия
В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста
17:58 05.07.2021 (обновлено: 18:01 05.07.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста, погиб человек

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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Автомобиль упал в реку Кубань в Карачаево-Черкесии в результате обвала плиты моста, водитель погиб, сообщает следственное управление СК по региону.
"В понедельник в ауле Каменномост Карачаевского района произошел обвал плиты моста через реку Кубань, расположенного на пересечении улицы Акбаева и переулка Мостовой. В результате обвала в реку упал автомобиль под управлением местного жителя. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время выполнен осмотр места происшествия, работают следователи, криминалисты следственного управления и сотрудники МЧС.
"В результате поисковых мероприятий при въезде в поселок Мара-Аягъы обнаружено тело погибшего мужчины. Следователями проводится комплекс необходимых проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям должностных лиц", - отметили в СК.
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Карачаевский районПроисшествия
 
 
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