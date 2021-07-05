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В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста

В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста - РИА Новости, 05.07.2021

В Карачаево-Черкесии автомобиль упал в реку из-за обвала моста

Автомобиль упал в реку Кубань в Карачаево-Черкесии в результате обвала плиты моста, водитель погиб, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:58

2021-07-05T17:58

2021-07-05T18:01

карачаево-черкесская республика (кчр)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаевский район

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Автомобиль упал в реку Кубань в Карачаево-Черкесии в результате обвала плиты моста, водитель погиб, сообщает следственное управление СК по региону.Отмечается, что в настоящее время выполнен осмотр места происшествия, работают следователи, криминалисты следственного управления и сотрудники МЧС."В результате поисковых мероприятий при въезде в поселок Мара-Аягъы обнаружено тело погибшего мужчины. Следователями проводится комплекс необходимых проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям должностных лиц", - отметили в СК.

https://ria.ru/20210703/padenie-1739722533.html

карачаевский район

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2021

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карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаевский район, происшествия