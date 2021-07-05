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Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил источник
Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил источник - РИА Новости, 05.07.2021
Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил источник
Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T20:37
2021-07-05T20:37
2021-07-05T21:01
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена."Татьяна Николаевна в больнице, она заболела коронавирусом", — сказал собеседник агентства.
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Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил источник
20:37 05.07.2021 (обновлено: 21:01 05.07.2021)
Источник в аппарате омбудсмена сообщил, что Москалькову госпитализировали с COVID-19