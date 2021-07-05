https://ria.ru/20210705/moskalkova-1740008355.html

Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил источник

Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил источник - РИА Новости, 05.07.2021

Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил источник

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T20:37

2021-07-05T20:37

2021-07-05T21:01

распространение коронавируса

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татьяна москалькова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с COVID-19, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена."Татьяна Николаевна в больнице, она заболела коронавирусом", — сказал собеседник агентства.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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