https://ria.ru/20210705/moshenniki-1739852513.html

Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве

Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2021

Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве

На летних курортах можно часто встретить фотографов, которые предлагают сделать снимок с животными. Почему к таким предложениям нужно относиться с... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T04:15

2021-07-05T04:15

2021-07-05T04:15

россия

мошенничество

андрей князев

животные

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На летних курортах можно часто встретить фотографов, которые предлагают сделать снимок с животными. Почему к таким предложениям нужно относиться с осторожностью, объяснил в интервью радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев.Проходят такие фотосессии, как правило, по одной и той же схеме: потенциальную жертву всеми правдами и неправдами заставляют взять на руки обезьянку или какую-нибудь птицу, быстро делают снимок, а после этого начинают требовать за это деньги. Адвокат рассказал, в чем заключается подвох.Адвокат посоветовал в такой ситуации не поддаваться на настойчивые требования заплатить за ненужное вам фото."Вы не обязаны платить. На 99,9 процента эта деятельность никак не зарегистрирована, то есть это еще и незаконное предпринимательство. Это мошенники, не нужно на них реагировать. Но если у вас есть желание, то можно пойти пожаловаться в полицию", — заключил Князев.

https://ria.ru/20210628/obman-1738692645.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, андрей князев, животные, общество