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Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве - РИА Новости, 05.07.2021
Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
На летних курортах можно часто встретить фотографов, которые предлагают сделать снимок с животными. Почему к таким предложениям нужно относиться с... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T04:15
2021-07-05T04:15
россия
мошенничество
андрей князев
животные
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На летних курортах можно часто встретить фотографов, которые предлагают сделать снимок с животными. Почему к таким предложениям нужно относиться с осторожностью, объяснил в интервью радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев.Проходят такие фотосессии, как правило, по одной и той же схеме: потенциальную жертву всеми правдами и неправдами заставляют взять на руки обезьянку или какую-нибудь птицу, быстро делают снимок, а после этого начинают требовать за это деньги. Адвокат рассказал, в чем заключается подвох.Адвокат посоветовал в такой ситуации не поддаваться на настойчивые требования заплатить за ненужное вам фото."Вы не обязаны платить. На 99,9 процента эта деятельность никак не зарегистрирована, то есть это еще и незаконное предпринимательство. Это мошенники, не нужно на них реагировать. Но если у вас есть желание, то можно пойти пожаловаться в полицию", — заключил Князев.
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россия, мошенничество, андрей князев, животные, общество
Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:15 05.07.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaФотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina

Юрист Андрей Князев предупредил россиян о популярном летнем мошенничестве с животными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На летних курортах можно часто встретить фотографов, которые предлагают сделать снимок с животными. Почему к таким предложениям нужно относиться с осторожностью, объяснил в интервью радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев.
Проходят такие фотосессии, как правило, по одной и той же схеме: потенциальную жертву всеми правдами и неправдами заставляют взять на руки обезьянку или какую-нибудь птицу, быстро делают снимок, а после этого начинают требовать за это деньги. Адвокат рассказал, в чем заключается подвох.
"Это, как минимум, навязывание услуг, что строго запрещено законом "О защите прав потребителей", а как максимум, и, скорее всего, это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере", — сказал Князев.
Адвокат посоветовал в такой ситуации не поддаваться на настойчивые требования заплатить за ненужное вам фото.
"Вы не обязаны платить. На 99,9 процента эта деятельность никак не зарегистрирована, то есть это еще и незаконное предпринимательство. Это мошенники, не нужно на них реагировать. Но если у вас есть желание, то можно пойти пожаловаться в полицию", — заключил Князев.
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РоссияМошенничествоАндрей КнязевЖивотныеОбщество
 
 
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