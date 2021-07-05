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Французский разведывательный корабль вошел в Японское море
Французский разведывательный корабль вошел в Японское море - РИА Новости, 05.07.2021
Французский разведывательный корабль вошел в Японское море
В Японское моря вошел корабль ВМС Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:05
2021-07-05T21:05
2021-07-05T23:03
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Японское моря вошел корабль ВМС Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной России. "Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем "Дюпьи Де Лом", — добавили в ведомстве.Известно, что аппаратура "Дюпьи Де Лом" способна перехватывать современные виды передач, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам. Этот корабль неоднократно фиксировали в Черном море.
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вмс франции, россия, японское море, франция, в мире
Французский разведывательный корабль вошел в Японское море
21:05 05.07.2021 (обновлено: 23:03 05.07.2021)
В Минобороны рассказали о заходе французского корабля в Японское море