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Французский разведывательный корабль вошел в Японское море

Французский разведывательный корабль вошел в Японское море - РИА Новости, 05.07.2021

Французский разведывательный корабль вошел в Японское море

В Японское моря вошел корабль ВМС Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T21:05

2021-07-05T21:05

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Японское моря вошел корабль ВМС Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной России. "Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем "Дюпьи Де Лом", — добавили в ведомстве.Известно, что аппаратура "Дюпьи Де Лом" способна перехватывать современные виды передач, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам. Этот корабль неоднократно фиксировали в Черном море.

https://ria.ru/20210623/iezuity-1738176262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмс франции, россия, японское море, франция, в мире