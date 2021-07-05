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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210705/mks-1739941330.html
Источник сообщил о переносе запуска российского модуля "Наука" к МКС
Источник сообщил о переносе запуска российского модуля "Наука" к МКС - РИА Новости, 05.07.2021
Источник сообщил о переносе запуска российского модуля "Наука" к МКС
Запуск к Международной космической станции (МКС) российского Многоцелевого лабораторного модуля "Наука" отложен на 21 июля, его стыковка со станцией намечается... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:01
2021-07-05T15:48
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции (МКС) российского Многоцелевого лабораторного модуля "Наука" отложен на 21 июля, его стыковка со станцией намечается на 29-е число того же месяца, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Запуск модуля ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС - на 23 июля. Однако 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что на модуле при подготовке к запуску на Байконуре было обнаружено "замечание" и его возвратили с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы."Запуск модуля намечается на 21 июля, его стыковка с МКС - на 29 июля", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что дата запуска модуля "будет определена после заседания технического руководства, которое намечено на 6 июля".Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что дату запуска модуля согласуют с США, так как "они тоже кое к чему готовятся и переживают" и "важно, чтобы два события не мешали друг другу". Как сообщалось, на 30 июля намечается запуск к МКС беспилотного корабля Starliner компании Boeing."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку. В последующем до 2020 года модуль ремонтировался и дорабатывался в Центре Хруничева, после чего был отправлен на Байконур, где прошел все испытания.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Источник сообщил о переносе запуска российского модуля "Наука" к МКС
15:01 05.07.2021 (обновлено: 15:48 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМодуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Источник сообщил, что запуск российского модуля "Наука" к МКС перенесли на 21 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции (МКС) российского Многоцелевого лабораторного модуля "Наука" отложен на 21 июля, его стыковка со станцией намечается на 29-е число того же месяца, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Запуск модуля ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС - на 23 июля. Однако 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что на модуле при подготовке к запуску на Байконуре было обнаружено "замечание" и его возвратили с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы.
"Запуск модуля намечается на 21 июля, его стыковка с МКС - на 29 июля", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что дата запуска модуля "будет определена после заседания технического руководства, которое намечено на 6 июля".
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что дату запуска модуля согласуют с США, так как "они тоже кое к чему готовятся и переживают" и "важно, чтобы два события не мешали друг другу". Как сообщалось, на 30 июля намечается запуск к МКС беспилотного корабля Starliner компании Boeing.
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"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку. В последующем до 2020 года модуль ремонтировался и дорабатывался в Центре Хруничева, после чего был отправлен на Байконур, где прошел все испытания.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
 
Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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