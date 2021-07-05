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В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17 - РИА Новости, 05.07.2021
В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
Два пассажира потерпевшего крушение на востоке Украины в 2014 году рейса MH17, чьи останки не были найдены, являлись гражданами Нидерландов, сообщила РИА... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:29
2021-07-05T16:29
mh17. расследование
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Два пассажира потерпевшего крушение на востоке Украины в 2014 году рейса MH17, чьи останки не были найдены, являлись гражданами Нидерландов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.На слушаниях по делу о крушении MH17 в июне председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что останки двух пассажиров так и не были найдены."Они оба - граждане Нидерландов", - сказала ван де Мосдейк, отвечая на соответствующий вопрос.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210608/mh17-1736188415.html
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mh17. расследование, нидерланды, в мире
В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29 05.07.2021
 
© REUTERS / Piroschka van de Wouw, poolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw, pool

Два пассажира потерпевшего крушение рейса MH17, чьи тела не нашли, были гражданами Нидерландов

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Два пассажира потерпевшего крушение на востоке Украины в 2014 году рейса MH17, чьи останки не были найдены, являлись гражданами Нидерландов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.
На слушаниях по делу о крушении MH17 в июне председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что останки двух пассажиров так и не были найдены.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 17:41
Суд в Нидерландах озвучил версию крушения рейса MH17
"Они оба - граждане Нидерландов", - сказала ван де Мосдейк, отвечая на соответствующий вопрос.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Поисковые работы на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 14:00
Защита обвинила Нидерланды в искажении данных по отчетам "Алмаз-Антея"
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Владимир Цемах - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:43
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
MH17. РасследованиеНидерландыВ мире
 
 
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