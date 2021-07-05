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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739956090.html
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кончину Владимира Меньшова огромной, невосполнимой потерей для культуры. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:00
2021-07-05T16:10
россия
культура
умер владимир меньшов
владимир меньшов
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кончину Владимира Меньшова огромной, невосполнимой потерей для культуры.Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Ушел из жизни Владимир Валентинович Меньшов. Это огромная, невосполнимая потеря для нашей культуры, для всех нас. Он был одним из крупнейших, всемирно известных мастеров отечественного кинематографа, обладателем премии "Оскар"", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Он отметил, что актерские и режиссерские работы Меньшова пользуются широким признанием у всех поколений зрителей."Владимир Валентинович умел снимать глубокие, тонкие, по-настоящему волнующие фильмы. Миллионы людей видели в героях его лент себя, свою мечту и потому неизменно были рады встрече с ними. Мы навсегда сохраним память о Владимире Валентиновиче Меньшове, его замечательном творчестве", - добавил Медведев.
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россия, умер владимир меньшов, владимир меньшов, дмитрий медведев, общество
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:00 05.07.2021 (обновлено: 16:10 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Меньшов
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Медведев назвал смерть режиссера Владимира Меньшова невосполнимой потерей для культуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кончину Владимира Меньшова огромной, невосполнимой потерей для культуры.
Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
"Ушел из жизни Владимир Валентинович Меньшов. Это огромная, невосполнимая потеря для нашей культуры, для всех нас. Он был одним из крупнейших, всемирно известных мастеров отечественного кинематографа, обладателем премии "Оскар"", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Он отметил, что актерские и режиссерские работы Меньшова пользуются широким признанием у всех поколений зрителей.
"Владимир Валентинович умел снимать глубокие, тонкие, по-настоящему волнующие фильмы. Миллионы людей видели в героях его лент себя, свою мечту и потому неизменно были рады встрече с ними. Мы навсегда сохраним память о Владимире Валентиновиче Меньшове, его замечательном творчестве", - добавил Медведев.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:06
Биография Владимира Меньшова
 
КультураРоссияУмер Владимир МеньшовВладимир МеньшовДмитрий МедведевОбщество
 
 
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