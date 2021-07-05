https://ria.ru/20210705/menshov-1739956090.html

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кончину Владимира Меньшова огромной, невосполнимой потерей для культуры. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:00

2021-07-05T16:00

2021-07-05T16:10

россия

культура

умер владимир меньшов

владимир меньшов

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кончину Владимира Меньшова огромной, невосполнимой потерей для культуры.Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Ушел из жизни Владимир Валентинович Меньшов. Это огромная, невосполнимая потеря для нашей культуры, для всех нас. Он был одним из крупнейших, всемирно известных мастеров отечественного кинематографа, обладателем премии "Оскар"", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Он отметил, что актерские и режиссерские работы Меньшова пользуются широким признанием у всех поколений зрителей."Владимир Валентинович умел снимать глубокие, тонкие, по-настоящему волнующие фильмы. Миллионы людей видели в героях его лент себя, свою мечту и потому неизменно были рады встрече с ними. Мы навсегда сохраним память о Владимире Валентиновиче Меньшове, его замечательном творчестве", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

россия

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россия, умер владимир меньшов, владимир меньшов, дмитрий медведев, общество