"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
Владимир Меньшов родился в Баку, но рос в Архангельске и Астрахани. Его отец хотел, чтобы Владимир пошел по "военным" стопам, но тот не послушался. Хотя пришлось нелегко: до поступления в институт работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере, актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.
Владимир Меньшов родился в Баку, но рос в Архангельске и Астрахани. Его отец хотел, чтобы Владимир пошел по "военным" стопам, но тот не послушался. Хотя пришлось нелегко: до поступления в институт работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере, актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.
"Я долго пробивался, несколько раз поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, понял, что ошибся, это не совсем моя профессия", — признавался Меньшов.
И после окончания Школы-студии пошел в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).
"Я долго пробивался, несколько раз поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, понял, что ошибся, это не совсем моя профессия", — признавался Меньшов.
И после окончания Школы-студии пошел в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).
Он оказался прав: уже его первый полнометражный фильм "Розыгрыш" (1976 года), сценаристом которого стал Семен Лунгин, был отмечен Государственной премией РСФСР.
Школьники, снявшиеся в картине, Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, сразу стали звездами, а песни из фильма постоянно звучали на пластинках и по радио.
Он оказался прав: уже его первый полнометражный фильм "Розыгрыш" (1976 года), сценаристом которого стал Семен Лунгин, был отмечен Государственной премией РСФСР.
Школьники, снявшиеся в картине, Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, сразу стали звездами, а песни из фильма постоянно звучали на пластинках и по радио.
Именно в институте Меньшов встретил актрису Веру Алентову, с которой они поженились на втором курсе.
"Я традиционалист. Мне нравятся слабые женщины, а мужчины сильные. Мне кажется, так назначено природой", — говорил режиссер.
Правда, знакомые и друзья пары признавались, что в семье Меньшова — Алентовой кипели "итальянские страсти".
Именно в институте Меньшов встретил актрису Веру Алентову, с которой они поженились на втором курсе.
"Я традиционалист. Мне нравятся слабые женщины, а мужчины сильные. Мне кажется, так назначено природой", — говорил режиссер.
Правда, знакомые и друзья пары признавались, что в семье Меньшова — Алентовой кипели "итальянские страсти".
Может быть, именно в этом был секрет их успешного тандема. Пример — "Москва слезам не верит". Хотя сначала ни режиссеру, ни актрисе сценарий не понравился.
Но потом Меньшов признавался, что в картине был автобиографический момент для него и Алентовой. Они, как и герои, прошли через общежитие, завоевывали Москву, как провинциалы.
Фильм стал культовым — и не только в СССР. Говорят, что картину смотрел даже президент США Рональд Рейган. Причем восемь раз!
Может быть, именно в этом был секрет их успешного тандема. Пример — "Москва слезам не верит". Хотя сначала ни режиссеру, ни актрисе сценарий не понравился.
Но потом Меньшов признавался, что в картине был автобиографический момент для него и Алентовой. Они, как и герои, прошли через общежитие, завоевывали Москву, как провинциалы.
Фильм стал культовым — и не только в СССР. Говорят, что картину смотрел даже президент США Рональд Рейган. Причем восемь раз!
"Москва слезам не верит" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Меньшов на церемонию не приехал (по его словам, он в то время был "невыездным").
А о том, что получил высшую мировую кинематографическую награду, режиссер узнал по ТВ.
Причем об этом объявили в новостном эфире, когда в Москве было 1 апреля 1981 года. Тогда Меньшов решил, что это розыгрыш.
Получил статуэтку Меньшов только через восемь лет (она хранилась в Госкино СССР), когда ему вручали премию "Ника".
"Москва слезам не верит" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Меньшов на церемонию не приехал (по его словам, он в то время был "невыездным").
А о том, что получил высшую мировую кинематографическую награду, режиссер узнал по ТВ.
Причем об этом объявили в новостном эфире, когда в Москве было 1 апреля 1981 года. Тогда Меньшов решил, что это розыгрыш.
Получил статуэтку Меньшов только через восемь лет (она хранилась в Госкино СССР), когда ему вручали премию "Ника".
Впрочем, история с "Оскаром" на этом для Владимира Меньшова не завершилась. Он долгие годы был председателем российского Оскаровского комитета, который отбирал и выдвигал отечественные картины в лонг-лист премии.
Впрочем, история с "Оскаром" на этом для Владимира Меньшова не завершилась. Он долгие годы был председателем российского Оскаровского комитета, который отбирал и выдвигал отечественные картины в лонг-лист премии.
Еще один фильм Меньшова помнят покадрово и цитируют реплики из диалогов. "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина тоже заметили за рубежом: в испанском Торремолинасе картина получила главный приз, "Золотую ладью".
При этом фильм долгое время не выпускали в прокат, потому что некоторые персонажи выпивали, а в СССР тогда проводили антиалкогольную кампанию.
Еще один фильм Меньшова помнят покадрово и цитируют реплики из диалогов. "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина тоже заметили за рубежом: в испанском Торремолинасе картина получила главный приз, "Золотую ладью".
При этом фильм долгое время не выпускали в прокат, потому что некоторые персонажи выпивали, а в СССР тогда проводили антиалкогольную кампанию.
Владимир Валентинович был одним из самых снимающихся режиссеров: в кино он сыграл почти 100 актерских ролей.
Например, в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" он перевоплотился в светлого мага Гесера. Меньшов потом признался, что после работы в картине с таким большим количеством спецэффектов задумался, не пора ли уходить из кинематографа.
Но это был риторический вопрос: после он появился в проектах "Легенда № 17", "Выкрутасы", "Екатерина".
Владимир Валентинович был одним из самых снимающихся режиссеров: в кино он сыграл почти 100 актерских ролей.
Например, в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" он перевоплотился в светлого мага Гесера. Меньшов потом признался, что после работы в картине с таким большим количеством спецэффектов задумался, не пора ли уходить из кинематографа.
Но это был риторический вопрос: после он появился в проектах "Легенда № 17", "Выкрутасы", "Екатерина".
Меньшов играл не только в кино, но и в театре. Вместе с Верой Алентовой в спектакле "Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина, причем постановку сделала их дочь Юлия.
Спектакль про влюбленных, которые пишут друг другу трогательные послания, собирал полные залы.
А в 2014 году в "Гоголь-центре" Меньшов появился в музыкальном спектакле "Двор".
Меньшов играл не только в кино, но и в театре. Вместе с Верой Алентовой в спектакле "Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина, причем постановку сделала их дочь Юлия.
Спектакль про влюбленных, которые пишут друг другу трогательные послания, собирал полные залы.
А в 2014 году в "Гоголь-центре" Меньшов появился в музыкальном спектакле "Двор".
"Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское, — говорит глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. — Он был до мозга костей советским режиссером и в то же время, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения".
"Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское, — говорит глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. — Он был до мозга костей советским режиссером и в то же время, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения".
Владимир Меньшов родился в Баку, но рос в Архангельске и Астрахани. Его отец хотел, чтобы Владимир пошел по "военным" стопам, но тот не послушался. Хотя пришлось нелегко: до поступления в институт работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере, актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.
"Я долго пробивался, несколько раз поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, понял, что ошибся, это не совсем моя профессия", — признавался Меньшов.
И после окончания Школы-студии пошел в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).
Он оказался прав: уже его первый полнометражный фильм "Розыгрыш" (1976 года), сценаристом которого стал Семен Лунгин, был отмечен Государственной премией РСФСР.
Школьники, снявшиеся в картине, Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, сразу стали звездами, а песни из фильма постоянно звучали на пластинках и по радио.
Именно в институте Меньшов встретил актрису Веру Алентову, с которой они поженились на втором курсе.
"Я традиционалист. Мне нравятся слабые женщины, а мужчины сильные. Мне кажется, так назначено природой", — говорил режиссер.
Правда, знакомые и друзья пары признавались, что в семье Меньшова — Алентовой кипели "итальянские страсти".
Может быть, именно в этом был секрет их успешного тандема. Пример — "Москва слезам не верит". Хотя сначала ни режиссеру, ни актрисе сценарий не понравился.
Но потом Меньшов признавался, что в картине был автобиографический момент для него и Алентовой. Они, как и герои, прошли через общежитие, завоевывали Москву, как провинциалы.
Фильм стал культовым — и не только в СССР. Говорят, что картину смотрел даже президент США Рональд Рейган. Причем восемь раз!
"Москва слезам не верит" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Меньшов на церемонию не приехал (по его словам, он в то время был "невыездным").
А о том, что получил высшую мировую кинематографическую награду, режиссер узнал по ТВ.
Причем об этом объявили в новостном эфире, когда в Москве было 1 апреля 1981 года. Тогда Меньшов решил, что это розыгрыш.
Получил статуэтку Меньшов только через восемь лет (она хранилась в Госкино СССР), когда ему вручали премию "Ника".
Впрочем, история с "Оскаром" на этом для Владимира Меньшова не завершилась. Он долгие годы был председателем российского Оскаровского комитета, который отбирал и выдвигал отечественные картины в лонг-лист премии.
Еще один фильм Меньшова помнят покадрово и цитируют реплики из диалогов. "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина тоже заметили за рубежом: в испанском Торремолинасе картина получила главный приз, "Золотую ладью".
При этом фильм долгое время не выпускали в прокат, потому что некоторые персонажи выпивали, а в СССР тогда проводили антиалкогольную кампанию.
Владимир Валентинович был одним из самых снимающихся режиссеров: в кино он сыграл почти 100 актерских ролей.
Например, в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" он перевоплотился в светлого мага Гесера. Меньшов потом признался, что после работы в картине с таким большим количеством спецэффектов задумался, не пора ли уходить из кинематографа.
Но это был риторический вопрос: после он появился в проектах "Легенда № 17", "Выкрутасы", "Екатерина".
Меньшов играл не только в кино, но и в театре. Вместе с Верой Алентовой в спектакле "Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина, причем постановку сделала их дочь Юлия.
Спектакль про влюбленных, которые пишут друг другу трогательные послания, собирал полные залы.
А в 2014 году в "Гоголь-центре" Меньшов появился в музыкальном спектакле "Двор".
"Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское, — говорит глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. — Он был до мозга костей советским режиссером и в то же время, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения".