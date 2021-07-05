https://ria.ru/20210705/menshov-1739909157.html

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

Режиссер Владимир Меньшов был потрясающим режиссером и человеком, отличным организатором и никогда не гнулся под власть, заявила РИА Новости актриса, первый... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:50

2021-07-05T12:50

2021-07-05T12:50

культура

умер владимир меньшов

новости культуры

владимир меньшов

справедливая россия

госдума рф

елена драпеко

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был потрясающим режиссером и человеком, отличным организатором и никогда не гнулся под власть, заявила РИА Новости актриса, первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ("Справедливая Россия").Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса."Это очень большая утрата для нас, он был потрясающим режиссером, актером. Он был отличным организатором… и замечательным человеком. Прямой, честный, порядочный, никогда не гнулся под власть. У него всегда было собственное мнение. Я выражаю глубокие соболезнования", - сказала Драпеко.Меньшов входил в федеральную часть списка эсеров на думские выборы. Как сообщила Драпеко, в рамках партийной работы он в том числе должен был решить проблемы национальной культуры, "надеялись на это"."Он был членом правления Союза кинематографистов и очень много сделал для национального кино в этой части", - отдельно отметила депутат.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

https://ria.ru/20210705/menshov-1739903405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, новости культуры, владимир меньшов, справедливая россия, госдума рф, елена драпеко, общество