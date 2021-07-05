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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739909157.html
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
Режиссер Владимир Меньшов был потрясающим режиссером и человеком, отличным организатором и никогда не гнулся под власть, заявила РИА Новости актриса, первый... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:50
2021-07-05T12:50
культура
умер владимир меньшов
новости культуры
владимир меньшов
справедливая россия
госдума рф
елена драпеко
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был потрясающим режиссером и человеком, отличным организатором и никогда не гнулся под власть, заявила РИА Новости актриса, первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ("Справедливая Россия").Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса."Это очень большая утрата для нас, он был потрясающим режиссером, актером. Он был отличным организатором… и замечательным человеком. Прямой, честный, порядочный, никогда не гнулся под власть. У него всегда было собственное мнение. Я выражаю глубокие соболезнования", - сказала Драпеко.Меньшов входил в федеральную часть списка эсеров на думские выборы. Как сообщила Драпеко, в рамках партийной работы он в том числе должен был решить проблемы национальной культуры, "надеялись на это"."Он был членом правления Союза кинематографистов и очень много сделал для национального кино в этой части", - отдельно отметила депутат.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
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умер владимир меньшов, новости культуры, владимир меньшов, справедливая россия, госдума рф, елена драпеко, общество
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
12:50 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России Владимир Меньшов
Народный артист России Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Владимира Меньшова потрясающим режиссером и человеком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был потрясающим режиссером и человеком, отличным организатором и никогда не гнулся под власть, заявила РИА Новости актриса, первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ("Справедливая Россия").
Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:06
Биография Владимира Меньшова
"Это очень большая утрата для нас, он был потрясающим режиссером, актером. Он был отличным организатором… и замечательным человеком. Прямой, честный, порядочный, никогда не гнулся под власть. У него всегда было собственное мнение. Я выражаю глубокие соболезнования", - сказала Драпеко.
Меньшов входил в федеральную часть списка эсеров на думские выборы. Как сообщила Драпеко, в рамках партийной работы он в том числе должен был решить проблемы национальной культуры, "надеялись на это".
"Он был членом правления Союза кинематографистов и очень много сделал для национального кино в этой части", - отдельно отметила депутат.
Актер, режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:33Культура
В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
 
КультураУмер Владимир МеньшовНовости культурыВладимир МеньшовСправедливая РоссияГосдума РФЕлена ДрапекоОбщество
 
 
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