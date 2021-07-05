https://ria.ru/20210705/menshov-1739900981.html

В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником

В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником - РИА Новости, 05.07.2021

В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником

Партия "Справедливая Россия - За правду" соболезнует семье и близким в связи с кончиной режиссера Владимира Меньшова, сообщила РИА Новости партийная... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:27

2021-07-05T12:27

2021-07-05T12:27

умер владимир меньшов

партия "справедливая россия - за правду"

россия

владимир меньшов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739882799_0:211:2925:1856_1920x0_80_0_0_21607d13fabfbe25372e271de98b2e0e.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" соболезнует семье и близким в связи с кончиной режиссера Владимира Меньшова, сообщила РИА Новости партийная пресс-служба."К сожалению, из жизни ушёл один из наших лидеров - легендарный режиссёр, сценарист, актёр Владимир Валентинович Меньшов. Мы выражаем искреннее соболезнования семье и близким, в связи с такой невосполнимой потерей", - рассказал собеседник агентства.Ранее Меньшов решением партийного съезда вошел в пятерку общефедеральной части списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" на выборах в Госдуму, которую составили также председатель партии Сергей Миронов, его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.Теперь, как уточнили в партии, в федеральной части списка останутся лишь четыре кандидата."Вся партия скорбит в связи с уходом Владимира Валентиновича, для нас это потеря не просто выдающегося человека, но и верного и надёжного соратника, который был с нами с самого начала формирования объединенной партии "Справедливая Россия - За Правду", - добавили в пресс-службе.Меньшов был членом партии "За правду", в объединённую "Справедливую Россию - За Правду" он вступить не успел.

https://ria.ru/20210705/spisok-1739872572.html

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, партия "справедливая россия - за правду", россия, владимир меньшов