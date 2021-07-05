https://ria.ru/20210705/menshov-1739900981.html
В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником
В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником - РИА Новости, 05.07.2021
В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником
Партия "Справедливая Россия - За правду" соболезнует семье и близким в связи с кончиной режиссера Владимира Меньшова, сообщила РИА Новости партийная... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:27
2021-07-05T12:27
2021-07-05T12:27
умер владимир меньшов
партия "справедливая россия - за правду"
россия
владимир меньшов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" соболезнует семье и близким в связи с кончиной режиссера Владимира Меньшова, сообщила РИА Новости партийная пресс-служба."К сожалению, из жизни ушёл один из наших лидеров - легендарный режиссёр, сценарист, актёр Владимир Валентинович Меньшов. Мы выражаем искреннее соболезнования семье и близким, в связи с такой невосполнимой потерей", - рассказал собеседник агентства.Ранее Меньшов решением партийного съезда вошел в пятерку общефедеральной части списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" на выборах в Госдуму, которую составили также председатель партии Сергей Миронов, его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.Теперь, как уточнили в партии, в федеральной части списка останутся лишь четыре кандидата."Вся партия скорбит в связи с уходом Владимира Валентиновича, для нас это потеря не просто выдающегося человека, но и верного и надёжного соратника, который был с нами с самого начала формирования объединенной партии "Справедливая Россия - За Правду", - добавили в пресс-службе.Меньшов был членом партии "За правду", в объединённую "Справедливую Россию - За Правду" он вступить не успел.
https://ria.ru/20210705/spisok-1739872572.html
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
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умер владимир меньшов, партия "справедливая россия - за правду", россия, владимир меньшов
В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником
В партии "Справедливая Россия — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Партия "Справедливая Россия - За правду" соболезнует семье и близким в связи с кончиной режиссера Владимира Меньшова
, сообщила РИА Новости партийная пресс-служба.
"К сожалению, из жизни ушёл один из наших лидеров - легендарный режиссёр, сценарист, актёр Владимир Валентинович Меньшов. Мы выражаем искреннее соболезнования семье и близким, в связи с такой невосполнимой потерей", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Меньшов решением партийного съезда вошел в пятерку общефедеральной части списка кандидатов от "Справедливой России
- За правду" на выборах в Госдуму
, которую составили также председатель партии Сергей Миронов
, его сопредседатели Захар Прилепин
и Геннадий Семигин
, а также сенатор Александр Бабаков
.
Теперь, как уточнили в партии, в федеральной части списка останутся лишь четыре кандидата.
"Вся партия скорбит в связи с уходом Владимира Валентиновича, для нас это потеря не просто выдающегося человека, но и верного и надёжного соратника, который был с нами с самого начала формирования объединенной партии "Справедливая Россия - За Правду", - добавили в пресс-службе.
Меньшов был членом партии "За правду", в объединённую "Справедливую Россию - За Правду" он вступить не успел.