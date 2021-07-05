https://ria.ru/20210705/menshov-1739900610.html

Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище

Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 05.07.2021

Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище

Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, дата похорон будет объявлена позже, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:25

2021-07-05T12:25

2021-07-05T12:56

культура

умер владимир меньшов

кино и сериалы

владимир меньшов

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, дата похорон будет объявлена позже, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Владимира Валентиновича Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон пока неизвестна и будет объявлена позже", - сказал собеседник агентства.Позже в Союзе кинематографистов России сообщили РИА Новости, что прощание с режиссером Владимиром Меньшовым запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве."Предварительная информация: восьмое число, Дом кино, Большой зал в 11.00... Скорее всего, так все и будет, но могут родственники что-то поменять, но пока мы планируем так", - сказал собеседник агентства, добавив, что затем Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

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