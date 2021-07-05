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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739900610.html
Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище
Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 05.07.2021
Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище
Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, дата похорон будет объявлена позже, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:25
2021-07-05T12:56
культура
умер владимир меньшов
кино и сериалы
владимир меньшов
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, дата похорон будет объявлена позже, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Владимира Валентиновича Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон пока неизвестна и будет объявлена позже", - сказал собеседник агентства.Позже в Союзе кинематографистов России сообщили РИА Новости, что прощание с режиссером Владимиром Меньшовым запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве."Предварительная информация: восьмое число, Дом кино, Большой зал в 11.00... Скорее всего, так все и будет, но могут родственники что-то поменять, но пока мы планируем так", - сказал собеседник агентства, добавив, что затем Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
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умер владимир меньшов, кино и сериалы, владимир меньшов, москва
Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище
12:25 05.07.2021 (обновлено: 12:56 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России Владимир Меньшов
Народный артист России Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Стали известны время и место прощания с режиссером Владимиром Меньшовым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, дата похорон будет объявлена позже, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
"Владимира Валентиновича Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон пока неизвестна и будет объявлена позже", - сказал собеседник агентства.
Позже в Союзе кинематографистов России сообщили РИА Новости, что прощание с режиссером Владимиром Меньшовым запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.
"Предварительная информация: восьмое число, Дом кино, Большой зал в 11.00... Скорее всего, так все и будет, но могут родственники что-то поменять, но пока мы планируем так", - сказал собеседник агентства, добавив, что затем Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:06
Биография Владимира Меньшова
 
КультураУмер Владимир МеньшовКино и сериалыВладимир МеньшовМосква
 
 
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