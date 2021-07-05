https://ria.ru/20210705/meladze-1739965734.html

Валерий Меладзе прокомментировал обвинения Лорак в адрес его брата

Валерий Меладзе прокомментировал обвинения Лорак в адрес его брата - РИА Новости, 05.07.2021

Валерий Меладзе прокомментировал обвинения Лорак в адрес его брата

Валерий Меладзе прокомментировал обвинения Ани Лорак в адрес его брата Константина. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:40

2021-07-05T16:40

2021-07-05T16:40

шоубиз

ани лорак

константин меладзе

валерий меладзе

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Валерий Меладзе прокомментировал обвинения Ани Лорак в адрес его брата Константина. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". "Не было никакой опасности для Ани Лорак. Костя, во-первых, человек самодостаточный. Во-вторых, он до такой степени скромный и интеллигентный, и он настолько трепетно относится к женщинам, что я даже не представляю, зная его с самого рождения, просто не представляю… Он может написать женщине стихи, может совершить красивый поступок. Но чтобы каким-то образом намекать, что хочет чего-то взамен..." — говорит Валерий Меладзе.По мнению певца, Лорак "не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула". Исполнитель и сам не понимает, зачем она обвинила его брата. Возможно, она затаила обиду на Константина, размышляет Валерий, из-за того, что он не стал с ней дальше сотрудничать."ВИА Гра" — это проект, который Костя наполнял своей энергией, своей музыкой и идеологией. У Каролины — своя энергия и идеология. С первым продюсером она обращала взгляд на американскую музыку. И когда Костя попробовал поработать с ней, он понял, что творческого процесса не получается", — думает Валерий.В конце апреля в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Ани Лорак рассказала, что во время сотрудничества с Константином Меладзе в начале 2000-х годов не приняла условия работы, которые он ей предлагал. В мае певица обратилась к фанатам с просьбой прекратить травлю продюсера. Она уверяет, что из ее заявления сделали неправильные выводы.

https://ria.ru/20210520/meladze-1733090310.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ани лорак, константин меладзе, валерий меладзе