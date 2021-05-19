Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ани Лорак разместила в Instagram пост, в котором заверила, что из ее недавнего интервью о причинах прекращения сотрудничества с Константином Меладзе были сделаны неправильные выводы, и призвала прекратить травлю известного продюсера.
В конце апреля в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" певица рассказала, что во время сотрудничества с Константином Меладзе в начале 2000-х годов не приняла условия работы, которые он ей предлагал.
"Я не приняла условия его работы. Я не хочу о них говорить. Они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди. Мы понимаем все, — рассказала тогда Лорак. — Это тот момент, когда ты задаешь вопрос: на что ты готов ради популярности и известности? Те условия, которые он предлагал своим артистам... Они были готовы, а я не готова".
Эти ее слова вызвали резонанс в СМИ и музыкальной среде. В частности, тема домогательств обсуждалась в недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ.
Сейчас Лорак решила вновь высказаться на эту тему, но уже в ином контексте. Она заявила, что ее не так поняли.
"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе", — написала Ани Лорак.
Исполнительница попросила "оставить эту тему в покое" и даже закрыла комментарии под этой публикацией.