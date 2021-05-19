https://ria.ru/20210519/lorak-1732937365.html

Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе

Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе - РИА Новости, 19.05.2021

Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе

Ани Лорак разместила в Instagram пост, в котором заверила, что из ее недавнего интервью о причинах прекращения сотрудничества с Константином Меладзе были... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:43

2021-05-19T17:43

2021-05-19T17:43

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шоубиз

ани лорак

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ани Лорак разместила в Instagram пост, в котором заверила, что из ее недавнего интервью о причинах прекращения сотрудничества с Константином Меладзе были сделаны неправильные выводы, и призвала прекратить травлю известного продюсера.В конце апреля в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" певица рассказала, что во время сотрудничества с Константином Меладзе в начале 2000-х годов не приняла условия работы, которые он ей предлагал.Эти ее слова вызвали резонанс в СМИ и музыкальной среде. В частности, тема домогательств обсуждалась в недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ.Сейчас Лорак решила вновь высказаться на эту тему, но уже в ином контексте. Она заявила, что ее не так поняли.Исполнительница попросила "оставить эту тему в покое" и даже закрыла комментарии под этой публикацией.

https://ria.ru/20210428/proklova-1730322797.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, борис корчевников, виа гра, константин меладзе, ани лорак