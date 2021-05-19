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Шоубиз
https://ria.ru/20210519/lorak-1732937365.html
Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе
Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе - РИА Новости, 19.05.2021
Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе
Ани Лорак разместила в Instagram пост, в котором заверила, что из ее недавнего интервью о причинах прекращения сотрудничества с Константином Меладзе были... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:43
2021-05-19T17:43
шоу-бизнес
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звезды
борис корчевников
виа гра
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шоубиз
ани лорак
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ани Лорак разместила в Instagram пост, в котором заверила, что из ее недавнего интервью о причинах прекращения сотрудничества с Константином Меладзе были сделаны неправильные выводы, и призвала прекратить травлю известного продюсера.В конце апреля в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" певица рассказала, что во время сотрудничества с Константином Меладзе в начале 2000-х годов не приняла условия работы, которые он ей предлагал.Эти ее слова вызвали резонанс в СМИ и музыкальной среде. В частности, тема домогательств обсуждалась в недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ.Сейчас Лорак решила вновь высказаться на эту тему, но уже в ином контексте. Она заявила, что ее не так поняли.Исполнительница попросила "оставить эту тему в покое" и даже закрыла комментарии под этой публикацией.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, борис корчевников, виа гра, константин меладзе, ани лорак

Ани Лорак призвала не травить Константина Меладзе

17:43 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ани Лорак разместила в Instagram пост, в котором заверила, что из ее недавнего интервью о причинах прекращения сотрудничества с Константином Меладзе были сделаны неправильные выводы, и призвала прекратить травлю известного продюсера.
В конце апреля в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" певица рассказала, что во время сотрудничества с Константином Меладзе в начале 2000-х годов не приняла условия работы, которые он ей предлагал.

"Я не приняла условия его работы. Я не хочу о них говорить. Они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди. Мы понимаем все, — рассказала тогда Лорак.Это тот момент, когда ты задаешь вопрос: на что ты готов ради популярности и известности? Те условия, которые он предлагал своим артистам... Они были готовы, а я не готова".

Эти ее слова вызвали резонанс в СМИ и музыкальной среде. В частности, тема домогательств обсуждалась в недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ.
Сейчас Лорак решила вновь высказаться на эту тему, но уже в ином контексте. Она заявила, что ее не так поняли.

"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе", — написала Ани Лорак.

Исполнительница попросила "оставить эту тему в покое" и даже закрыла комментарии под этой публикацией.
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