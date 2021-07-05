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Грузинская церковь призывает не нападать на участников ЛГБТ-марша
Грузинская церковь призывает не нападать на участников ЛГБТ-марша - РИА Новости, 05.07.2021
Грузинская церковь призывает не нападать на участников ЛГБТ-марша
Патриархия Грузии призывает противников запланированного в понедельник "Марша достоинства" ЛГБТ-сообщества в Тбилиси протестовать мирно и не применять насилие,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:47
2021-07-05T13:47
2021-07-05T14:53
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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Патриархия Грузии призывает противников запланированного в понедельник "Марша достоинства" ЛГБТ-сообщества в Тбилиси протестовать мирно и не применять насилие, говорится в заявлении патриархии, опубликованном в понедельник."Христианство призывает к миру и взаимной любви. Мы просим всех воздерживаться от любых агрессивных и оскорбительных действий, включая физическую и словесную конфронтацию, чтобы все это не привело к какой-либо эскалации и не причинило вреда нашим соотечественникам, независимо от их разных взглядов и убеждений, профессии и социального положения", - говорится в сообщении.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен состоятся в понедельник в 17.00 мск, при этом сторонники традиционных ценностей, выступающие против секс-меньшинств, с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Участники контр-акции агрессивно настроены против представителей СМИ, они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками.
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лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Патриархия Грузии призывает противников запланированного в понедельник "Марша достоинства" ЛГБТ-сообщества в Тбилиси протестовать мирно и не применять насилие, говорится в заявлении патриархии, опубликованном в понедельник.
"Христианство призывает к миру и взаимной любви. Мы просим всех воздерживаться от любых агрессивных и оскорбительных действий, включая физическую и словесную конфронтацию, чтобы все это не привело к какой-либо эскалации и не причинило вреда нашим соотечественникам, независимо от их разных взглядов и убеждений, профессии и социального положения", - говорится в сообщении.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен состоятся в понедельник в 17.00 мск, при этом сторонники традиционных ценностей, выступающие против секс-меньшинств, с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Участники контр-акции агрессивно настроены против представителей СМИ, они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками.