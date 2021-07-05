https://ria.ru/20210705/marsh-1739923666.html

Грузинская церковь призывает не нападать на участников ЛГБТ-марша

Грузинская церковь призывает не нападать на участников ЛГБТ-марша - РИА Новости, 05.07.2021

Грузинская церковь призывает не нападать на участников ЛГБТ-марша

Патриархия Грузии призывает противников запланированного в понедельник "Марша достоинства" ЛГБТ-сообщества в Тбилиси протестовать мирно и не применять насилие,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:47

2021-07-05T13:47

2021-07-05T14:53

религия и мировоззрение

лгбт-сообщество

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739895529_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_9178d5563ec2e74189bd95b6f4cb5f26.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Патриархия Грузии призывает противников запланированного в понедельник "Марша достоинства" ЛГБТ-сообщества в Тбилиси протестовать мирно и не применять насилие, говорится в заявлении патриархии, опубликованном в понедельник."Христианство призывает к миру и взаимной любви. Мы просим всех воздерживаться от любых агрессивных и оскорбительных действий, включая физическую и словесную конфронтацию, чтобы все это не привело к какой-либо эскалации и не причинило вреда нашим соотечественникам, независимо от их разных взглядов и убеждений, профессии и социального положения", - говорится в сообщении.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен состоятся в понедельник в 17.00 мск, при этом сторонники традиционных ценностей, выступающие против секс-меньшинств, с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Участники контр-акции агрессивно настроены против представителей СМИ, они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками.

https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире