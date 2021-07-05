https://ria.ru/20210705/mamonov-1739883952.html
Жена Мамонова рассказала о его состоянии
Жена Мамонова рассказала о его состоянии - РИА Новости, 05.07.2021
Жена Мамонова рассказала о его состоянии
Музыкант Петр Мамонов по-прежнему остается на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:16
2021-07-05T11:16
2021-07-05T11:16
культура
коронавирус в россии
россия
петр мамонов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Музыкант Петр Мамонов по-прежнему остается на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова, отметив, что ухудшений нет.Ранее она рассказала, что артист находится в реанимации с коронавирусом."Все так же. Изменений пока нет", - сказала Ольга Мамонова, отметив, что "ухудшений нет".
https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html
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коронавирус в россии, россия, петр мамонов
Жена Мамонова рассказала о его состоянии
Жена Петра Мамонова рассказала, что артист остается на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии