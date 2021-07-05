https://ria.ru/20210705/mamonov-1739883952.html

Жена Мамонова рассказала о его состоянии

Жена Мамонова рассказала о его состоянии - РИА Новости, 05.07.2021

Жена Мамонова рассказала о его состоянии

Музыкант Петр Мамонов по-прежнему остается на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:16

2021-07-05T11:16

2021-07-05T11:16

культура

коронавирус в россии

россия

петр мамонов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Музыкант Петр Мамонов по-прежнему остается на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщила РИА Новости супруга артиста Ольга Мамонова, отметив, что ухудшений нет.Ранее она рассказала, что артист находится в реанимации с коронавирусом."Все так же. Изменений пока нет", - сказала Ольга Мамонова, отметив, что "ухудшений нет".

https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, петр мамонов