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Шоубиз
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Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа
Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа - РИА Новости, 05.07.2021
Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа
Анастасия Макеева раскрыла, что думает о поведении в Сети бывшей жены своего возлюбленного Светланы Мальковой. Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:33
2021-07-05T19:33
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Анастасия Макеева раскрыла, что думает о поведении в Сети бывшей жены своего возлюбленного Светланы Мальковой. Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику".Журналист отметил, что в одном из постов Светлана предложила создать петицию, чтобы актрису убрали с экранов. "Не в то время она родилась, чтобы собирать подписи под подобной петицией. Она занимается настоящим буллингом в интернете – подстрекает людей к физической расправе надо мной. Это наказуемо. Поэтому я наняла адвоката, который теперь будет это все контролировать", — комментирует Макеева.Отношения Макеевой и Романа Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. Встреча Анастасии и Светланы на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. На днях они поделились с пользователями кадрами, на которых запечатлена их драка.
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знаменитости, анастасия макеева

Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа

19:33 05.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Анастасия Макеева раскрыла, что думает о поведении в Сети бывшей жены своего возлюбленного Светланы Мальковой. Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику".
Журналист отметил, что в одном из постов Светлана предложила создать петицию, чтобы актрису убрали с экранов.
"Не в то время она родилась, чтобы собирать подписи под подобной петицией. Она занимается настоящим буллингом в интернете – подстрекает людей к физической расправе надо мной. Это наказуемо. Поэтому я наняла адвоката, который теперь будет это все контролировать", — комментирует Макеева.
Отношения Макеевой и Романа Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
Встреча Анастасии и Светланы на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. На днях они поделились с пользователями кадрами, на которых запечатлена их драка.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 19:35Шоубиз
"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа
 
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