https://ria.ru/20210705/makeeva-1739979628.html

Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа

Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа - РИА Новости, 05.07.2021

Занимается буллингом: Макеева оценила поведение в Сети бывшей своего мужа

Анастасия Макеева раскрыла, что думает о поведении в Сети бывшей жены своего возлюбленного Светланы Мальковой. Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:33

2021-07-05T19:33

2021-07-05T19:33

шоубиз

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анастасия макеева

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Анастасия Макеева раскрыла, что думает о поведении в Сети бывшей жены своего возлюбленного Светланы Мальковой. Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику".Журналист отметил, что в одном из постов Светлана предложила создать петицию, чтобы актрису убрали с экранов. "Не в то время она родилась, чтобы собирать подписи под подобной петицией. Она занимается настоящим буллингом в интернете – подстрекает людей к физической расправе надо мной. Это наказуемо. Поэтому я наняла адвоката, который теперь будет это все контролировать", — комментирует Макеева.Отношения Макеевой и Романа Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. Встреча Анастасии и Светланы на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. На днях они поделились с пользователями кадрами, на которых запечатлена их драка.

https://ria.ru/20210702/makeeva-1739642246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия макеева