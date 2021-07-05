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Еда будущего: почему будет расти рынок растительного мяса и молока

Еда будущего: почему будет расти рынок растительного мяса и молока - РИА Новости, 05.07.2021

Еда будущего: почему будет расти рынок растительного мяса и молока

О тенденциях и перспективах рынка растительной продукции в России и в мире, ее пользе для здоровья человека и для экологии планеты в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:43

2021-07-05T11:43

2021-07-05T12:29

еда

евгений ляшенко

россия

новости компаний - экономика

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О тенденциях и перспективах рынка растительной продукции в России и в мире, ее пользе для здоровья человека и для экологии планеты в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор одной из крупнейших компаний в пищевом секторе страны ГК "Эфко" Евгений Ляшенко.- Растительное мясо уже в перспективе ближайшего десятилетия, согласно вашим данным, может стать новым лидером по выручке и доходности? На чем основываются такие смелые прогнозы? - Ключевым фактором развития индустрии является кратное повышение спроса на растительную продукцию, обусловленное ростом численности население земли и запросом на здоровое питание. Формируются новые тренды на осознанное потребление продукции, производство которой не вредит планете. Здоровый образ жизни из "модного" превращается в устойчивый тренд. Ведь переход на продукты растительного происхождения позволяет скорректировать рацион в пользу полезного без изменения пищевых привычек. Я уже не говорю про широкое применение медикаментов для ускоренного лечения животных, которые вызывают у населения повсеместную резистентность к антибиотикам.Ну, и конечно, важный фактор, который в перспективе будет выражаться в политических решениях – это борьба за экологию и бережное использование природных ресурсов, в том числе кратное сокращение карбонового следа. Так, например, производство одного килограмма растительного мяса требует в 14 раз меньше земли, в десятки раз меньше воды, в 8 раз становится меньше углеродный след. Таким образом, мы сейчас с вами становимся свидетелями того, как закладывается фундамент для создания новой высокотехнологичной отрасли - еды будущего. - Вы говорите, что ГК "Эфко" претендует на звание хедлайнера отрасли растительной продукции, как бы вы нарисовали ее портрет? - В прошлом году мы стартовали с производства одного вида продукции из растительного мяса. На текущий день у нас в ассортименте - более 10 видов: в масс-маркете уже появились бургеры и наггетсы из растительного сырья. Рост объемов вызван повышением спроса, который опережает наши самые смелые прогнозы.Сейчас на рынке растительного мяса и молока действуют фактически две группы игроков. Первые – энтузиасты, глубоко увлеченные идей отказа от животной пищи, для них это является важнейшей гуманитарной ценностью, и потому такие стартапы преимущественно достигают успеха, объединяя вокруг себя увлеченных общей идеей людей. Они производят отдельную продукцию для узкого сегмента рынка. Второй важной группой являются крупные компании, в основе стратегии которых лежат цели устойчивого развития ООН. К таким компаниям как раз и относится "Эфко". Предполагаю, что в ближайшее время в России появятся свои "единороги", а такие компании как СБЕР и "Яндекс" направят свои взоры в сторону персонализированного питания. Не исключено, что будут созданы специализированные приложения для формирования индивидуальных заказов: производители смогут создавать продукты питания с необходимым количеством микроэлементов под каждую отдельную группу покупателей. - Ковид заставил всех задуматься о здоровье. Появляются ли у потребителей новые тенденции, направленные на здоровое питание? - Мы проводили маркетинговые исследования в период пандемии. Цифры четко говорят: появился запрос на изменение ассортиментной матрицы в сторону увеличения продуктов на растительной основе с дополнительной питательной ценностью, которые относятся к "зеленой полке". Наши данные свидетельствуют, что сформировался тренд на осознанное потребление: покупатели, делая выбор, начинают читать данные упаковки и изучать состав продукции. - Как компания работала в период пика пандемии? Лично вы прививались от коронавируса, и будете ли вводить обязательную вакцинацию сотрудников? - Поскольку мы производители социально значимых продуктов питания, наше производство работало на полную мощность. Даже с учетом того, что наши предприятия имеют высокую степень автоматизации, пандемия дала толчок для внедрения роботов на производстве. Как только вакцина стала доступной, я принял решение о вакцинации. Я считаю, что российские ученые сделали огромное научное открытие. Одной из наших ключевых корпоративных ценностей является ответственное отношение к коллегам, поэтому большинство сотрудников прошли или сейчас проходят вакцинацию. - А как следование принципам здорового питания соответствует активной политике "Эфко" по импорту пальмового масла, столь непопулярного в России? - Начнем с того, что пальмовое масло – одно из самых распространенных растительных масел, используемых для питания во всем мире. И для этого есть основания. Пальмовое масло - один из столпов мировой продовольственной безопасности, оно интересно с точки зрения своей ресурсности и рациональности использования. Например, 1 гектар масличной пальмы дает в 7-10 раз больше масла, чем гектар подсолнуха, сои или рапса. Кроме того, это масло обладает полутвердой консистенцией, что позволяет использовать его без модификаций. И оно практически незаменимо при производстве кондитерских изделий, как раз в силу своей твердости.Согласно данным ВОЗ, применение пальмового масла в пищевой индустрии во всем мире позволило снизить уровень вредных транс-изомеров жирных кислот практически до нуля. Трансизомеры возникают в результате гидрогенизации масла и вызывают опасные для здоровья холестериновые бляшки. Действительно "Эфко" импортирует пальмовое масло для производства пищевых ингредиентов. Однако оно не используется в чистом виде, мы его перерабатываем, смешиваем с другими маслами, производим сложные жиры, сбалансированные по жирнокислотному составу. Кроме того, пальмовое масло завозят в страну в соответствии с требованиями международного пищевого кодекса Алиментариус, и мы прослеживаем его от плантации до завода. Никаких разговоров о якобы техническом пальмовом масле быть не может, это вообще надуманный термин.Развитие науки и приборной базы позволяет выявлять новые пищевые угрозы и разрабатывать технологии для их устранения. Один из таких рисков - найденные во всех растительных маслах глицидиловые эфиры. Они всегда находились в жирах, просто из-за малых количеств их не удавалось прежде обнаружить. Сейчас вся наша продукция очищена от этих загрязнителей и соответствует европейским требованиям. - Вы сами употребляете в пищу растительную продукцию? И как она на вкус? Чувствуется ли привкус сои или запах бобов? Консистенция хоть чуть-чуть напоминает обычное мясо?- Да. Мы в семье часто готовим блюда из растительного мяса просто потому, что они вкусные и полезные. Акционеры "Эфко" создали глобальный проект "Еда будущего". Для нас это не просто бренд, а целая философия. Без стеснения могу сказать, что Healthy Innovation, или просто Hi!, пожалуй, лучшая продукция из растительного мяса. Так же считают более 70% шефов ведущих ресторанов России. Действительно, борьбу за вкус мы в итоге выиграли. Но она была не из легких. Еще пять лет назад сложно было представить, что при слепых дегустациях абсолютное большинство не смогут отличить нашу растительную котлету от мясной. Добиться полной идентичности нам позволили высокие технологии производства. "Эфко" совместно с Институтом питания постоянно работают не только над улучшением вкусовых качеств, но и над созданием дополнительной питательной ценности продуктов. - Сейчас нет нормативного определения, что такое растительная продукция, что понимать под растительным мясом и молоком. Вот если бы Вы писали технический регламент Таможенного союза, какие нормы и, возможно, ценности вы бы в него вложили? - Отсутствие нормативной базы не столько усложняет государственную статистику, сколько не позволяет точечно применять меры господдержки и обеспечивать надзор. В текущем техническом регламенте о безопасности пищевой продукции нет идентификационных признаков для растительной продукции. Рынок пока только формируется, на нем заняты преимущественно энтузиасты здорового питания и крупные компании, которые заботятся о своей репутации. Поэтому растительная продукция сегодня отличается высоким качеством. Но как только придет массовый производитель, мы должны будем обеспечить не только качество, но и гарантию безопасности. Именно в этих целях необходимо разрабатывать госты и межгосударственные стандарты. Для решения этой проблемы ключевыми предприятиями отрасли был создан Союз производителей продукции на растительной основе, который прошел регистрацию в Минюсте России. Союз консолидировал отрасль и активно включился в разработку документов с привлечением экспертов и лидеров рынка. Ключевая ценность разрабатываемых документов, на мой взгляд, в создании мотивации для внедрения эффективных инноваций, формировании экологической ответственности, а главное – в обеспечении населения страны здоровым питанием. - С учетом отсутствия сейчас отдельных кодов ТН ВЭД для растительной продукции, какие у вас планы на экспорт? Есть ли шанс накормить растительным мясом made in Russia весь мир? Или мы уже не успеем встроиться в международные цепочки разделения труда? - Если говорить о перспективах экспорта в целом, то мировой рынок растительного мяса активно растет. Мировые эксперты оценивают его развитие к 2030 году в диапазоне от 140 до 220 миллиардов долларов. Мы считаем, что Россия с учетом агроклиматических условий может занять от 5 до 10% мирового рынка в этом сегменте. А это порядка 10 миллиардов долларов, что значимо увеличит объем экспорта АПК. Ключевыми экспортными рынками являются Китай, Индия, страны ЮВА – регионы с устойчивыми традициями потребления растительной продукции. К перспективным рынкам относятся страны Ближнего Востока, где ожидается высочайший спрос на инновационную растительную продукцию и персонализированное питание. Африканский континент является также перспективным, поскольку у нас есть огромный потенциал накормить его быстрорастущее население качественной и здоровой пищей из растительного сырья. Мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с Российским экспортным центром и активно участвуем в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".- У вас большой сектор R&D. К еде будущего у вас относятся не только растительная продукция, но и производство сладких белков и биосинтез жиров. Очевидно, это высокотехнологичные отрасли. Как вас поддерживает государство? И участвуете ли вы в разработке дорожной карты FoodNet Минпромторга России? - Сердце наших инноваций - центр "Бирюч", где трудится много технологов и ученых. Мы мониторим исследования в области биотехнологий и агропрома. Одна из наших команд ведет активные исследования в области биосинтеза сладких белков, которые станут ответом на решение проблемы диабета и ожирения. Наши работы в области биосинтеза жиров позволят обогащать, в том числе, растительные продукты незаменимыми жирными кислотами Омега 3, Омега 6. По этим направлениям мы активно ведем сотрудничество с ведущими российскими научными институтами и уверены в хорошем результате. Мы понимаем, что развитие сферы продуктов питания в целом, традиционно считавшееся консервативным, сейчас уже невозможно представить без внедрения высоких технологий.Это архиважно и для развития экономики, и для обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому Минпромторг и Минсельхоз определили эту сферу как один из приоритетов государственной политики. В Правительстве понимают, что в ближайшие десять лет будет серьезная трансформация мирового рынка продовольствия, и мы должны быть к ней готовы. В свою очередь мы принимали активное участие в разработке концепции развития рынков FoodNet. Внимание Минпромторга и Минсельхоза к этому направлению подтверждает высокую инвестиционную привлекательность и перспективность отрасли растительной продукции. - Планируете ли вы включиться в создание карбоновых полигонов (карбоновых ферм) и производить так называемые углеродные единицы для дальнейшей продажи?- Известно, что промышленное животноводство - одна из главных причин образования парниковых газов, на него приходится около 16% выбросов. Это больше, чем выделяет весь транспорт планеты и соизмеримо со всеми выбросами промышленных предприятий. "Эфко", безусловно, не остается в стороне от участия в экологических проектах. И мы вместе с другими представителями ждем со стороны Правительства РФ принятия актуальных нормативно-правовых актов. Нам также известно, что в ближайшее время со стороны ЕС будут введены соответствующие трансграничные пошлины на товары со значительным углеродным следом, что качественно простимулирует интерес к инвестициям в климатические проекты.Уже с прошлого года мы начали оценивать наши инвестиционные проекты с точки зрения сокращения карбоновых выбросов. Мы считаем, что наши научные разработки и инвестиции в растительную еду позволят в перспективе снизить негативное влияние на окружающую среду.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/mayonez-1727515639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, евгений ляшенко, россия, новости компаний - экономика