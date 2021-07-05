https://ria.ru/20210705/lekarstva-1739865484.html

"Ъ": россиян предупредили о росте цен на лекарства

"Ъ": россиян предупредили о росте цен на лекарства - РИА Новости, 05.07.2021

"Ъ": россиян предупредили о росте цен на лекарства

По итогам этого года лекарства подорожают как минимум на восемь процентов, таким образом превысив инфляцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:22

2021-07-05T09:22

2021-07-05T10:46

федеральная служба государственной статистики (росстат)

промсвязьбанк

правительство рф

общество

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Россиян предупредили о росте цен на лекарства

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По итогам этого года лекарства подорожают как минимум на восемь процентов, таким образом превысив инфляцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование "Промсвязьбанка" (ПСБ).Аналитики объяснили, что стоимость препаратов увеличивается из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого до сих пор зависит фармацевтический рынок, несмотря на активную политику импортозамещения.Они подчеркнули, что это может вызывать нехватку некоторых недорогих базовых медикаментов, так как производителям будет невыгодно их выпускать из-за роста издержек на субстанции.Отмечается, что подобная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда цены на лекарства, по информации Росстата, выросли на 9,8% при подъеме потребительских цен на 4,9%.Согласно расчетам властей, темпы инфляции в нынешнем году составят около пяти процентов.Ранее правительство утвердило новые правила дистанционной продажи медикаментов, согласно которым несетевые аптеки и маркетплейсы могут дистанционно продавать безрецептурные препараты. Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210627/opasnost-1738780413.html

https://ria.ru/20210701/lekarstva-1739497937.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), промсвязьбанк, правительство рф, общество