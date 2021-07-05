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На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол "Лидер"
На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол "Лидер" - РИА Новости, 05.07.2021
На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол "Лидер"
Самый мощный в мире атомный ледокол "Россия" проекта 10510 ("Лидер") заложили на верфи на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:17
2021-07-05T13:13
юрий борисов (вице-премьер)
дальний восток
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Самый мощный в мире атомный ледокол "Россия" проекта 10510 ("Лидер") заложили на верфи на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Юрий Борисов.Он напомнил, что сейчас там полным ходом идет строительство "грандиозной верфи", в Большом Камне сухой док уже построен. "Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный "Лидер", — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Суда проекта 10510 будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.Основные характеристики: мощность — 120 мегаватт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) — четыре метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии —почти 70 тысяч тонн.Атомоход получит ядерную энергетическую установку с двумя реакторами типа РИТМ-400 тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.Предприятие "Росатома" ФГУП "Атомфлот" ("Росатомфлот") и дальневосточный судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство ледокола в апреле 2020 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027-ой. Стоимость головного судна — около 127 миллиардов рублей. Всего планируется создать три таких корабля. Первая резка металла для строительства атомохода состоялась 6 июля 2020 года.
https://ria.ru/20201216/ledokol-1589479641.html
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юрий борисов (вице-премьер), дальний восток, владимир путин, экономика
На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол "Лидер"
12:17 05.07.2021 (обновлено: 13:13 05.07.2021)
 
© Росатом3D модель ледокола "Лидер"
3D модель ледокола Лидер
© Росатом

На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол проекта 10510 "Лидер"

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Самый мощный в мире атомный ледокол "Россия" проекта 10510 ("Лидер") заложили на верфи на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Он напомнил, что сейчас там полным ходом идет строительство "грандиозной верфи", в Большом Камне сухой док уже построен.
"Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный "Лидер", — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Суда проекта 10510 будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
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Атомоход получит ядерную энергетическую установку с двумя реакторами типа РИТМ-400 тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.
Предприятие "Росатома" ФГУП "Атомфлот" ("Росатомфлот") и дальневосточный судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство ледокола в апреле 2020 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027-ой. Стоимость головного судна — около 127 миллиардов рублей. Всего планируется создать три таких корабля. Первая резка металла для строительства атомохода состоялась 6 июля 2020 года.
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Юрий Борисов (вице-премьер)Дальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
 
 
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