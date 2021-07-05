https://ria.ru/20210705/kudepsta-1739948732.html
В Кудепсте подтопило первые этажи жилых домов
В Кудепсте подтопило первые этажи жилых домов - РИА Новости, 05.07.2021
В Кудепсте подтопило первые этажи жилых домов
Первые этажи жилых домов подтопило в сочинском селе Кудепста, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:27
2021-07-05T15:27
2021-07-05T15:27
россия
вениамин кондратьев
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Первые этажи жилых домов подтопило в сочинском селе Кудепста, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб, сообщает администрация Краснодарского края.На территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию."После продолжительных ливней из берегов вышла река Кудепста. Подтопило первые этажи жилых домов… Вениамин Кондратьев осмотрел подтопленные домовладения в селе Кудепста и пообщался с людьми", - говорится в сообщении.Уточняется, что губернатор Кубани ориентировал местные власти на скорейшее оказание помощи пострадавшим."Сейчас важно, в первую очередь, помочь жителям откачать воду, ил и грязь. Последствия уже ликвидируют сотрудники муниципальной службы спасения, пожарные расчеты. Люди потеряли имущество. Мониторинговые группы должны как можно оперативнее обойти пострадавшие домовладения и оценить ущерб", - сказал Кондратьев Копайгородскому.Ранее, оценив обстановку в селе Кепша, Кондратьев отметил, что подъездная дорога к населенному пункту размыта, но эвакуация пока не требуется.
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РИА Новости
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Наводнение в Сочи
В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
2021-07-05T15:27
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видео, россия, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, происшествия
В Кудепсте подтопило первые этажи жилых домов
В Кудепсте подтопило первые этажи жилых домов
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости.
Первые этажи жилых домов подтопило в сочинском селе Кудепста, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи
как можно оперативнее обойти пострадавших и оценить ущерб, сообщает администрация Краснодарского края
.
На территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Кондратьев вместе с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским объезжает зону подтопления, чтобы оценить ситуацию.
"После продолжительных ливней из берегов вышла река Кудепста. Подтопило первые этажи жилых домов… Вениамин Кондратьев осмотрел подтопленные домовладения в селе Кудепста и пообщался с людьми", - говорится в сообщении.
Уточняется, что губернатор Кубани ориентировал местные власти на скорейшее оказание помощи пострадавшим.
"Сейчас важно, в первую очередь, помочь жителям откачать воду, ил и грязь. Последствия уже ликвидируют сотрудники муниципальной службы спасения, пожарные расчеты. Люди потеряли имущество. Мониторинговые группы должны как можно оперативнее обойти пострадавшие домовладения и оценить ущерб", - сказал Кондратьев Копайгородскому.
Ранее, оценив обстановку в селе Кепша, Кондратьев отметил, что подъездная дорога к населенному пункту размыта, но эвакуация пока не требуется.