https://ria.ru/20210705/kuba-1739992298.html

Консул рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе

Консул рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе - РИА Новости, 05.07.2021

Консул рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе

Ситуация с российскими туристами, изолированными на Кубе из-за положительных тестов на COVID-19, пока не разрешилась - в изоляции остаются 137 человек, которые... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:18

2021-07-05T18:18

2021-07-05T18:18

туризм

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

куба

гавана

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МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами, изолированными на Кубе из-за положительных тестов на COVID-19, пока не разрешилась - в изоляции остаются 137 человек, которые прилетели на остров с 30 июня по 3 июля, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе."По нашей последней информации, из прилетевших 30 июня и 1 июля 127 человек имеют положительный тест на COVID-19. Сегодня ожидаются результаты повторного теста для 80 человек, прилетевших 1 июля. Среди пассажиров, которые прилетели 3 июля, положительный результат у 10 человек", - сообщила дипломат.К разрешению ситуации с российскими туристами, которых массово изолировали в гостиницах из-за положительных результатов тестирования на COVID-19, в понедельник подключился Ростуризм. Сами они заявляют, что никто из них не болеет - многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется."Местные власти подтверждают наличие проблем при выполнении ПЦР-тестов, не указывая конкретной причины", - отметила Мгеладзе.По словам консула, наши сограждане имеют возможность оперативно обсудить с ней все вопросы, связанные с санитарными протоколами для туристов, однако они обязательны к исполнению для всех без исключения."С другой стороны, мы находимся в постоянном контакте с главным врачом международной клиники в Варадеро, которая курирует всех наших туристов на этом курорте", - добавила дипломат.Показатели заболеваемости на Кубе резко выросли в последние две недели - число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба, гавана