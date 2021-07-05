Консул рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Консул Мгеладзе рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе
МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами, изолированными на Кубе из-за положительных тестов на COVID-19, пока не разрешилась - в изоляции остаются 137 человек, которые прилетели на остров с 30 июня по 3 июля, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
"По нашей последней информации, из прилетевших 30 июня и 1 июля 127 человек имеют положительный тест на COVID-19. Сегодня ожидаются результаты повторного теста для 80 человек, прилетевших 1 июля. Среди пассажиров, которые прилетели 3 июля, положительный результат у 10 человек", - сообщила дипломат.
К разрешению ситуации с российскими туристами, которых массово изолировали в гостиницах из-за положительных результатов тестирования на COVID-19, в понедельник подключился Ростуризм. Сами они заявляют, что никто из них не болеет - многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется.
"Местные власти подтверждают наличие проблем при выполнении ПЦР-тестов, не указывая конкретной причины", - отметила Мгеладзе.
По словам консула, наши сограждане имеют возможность оперативно обсудить с ней все вопросы, связанные с санитарными протоколами для туристов, однако они обязательны к исполнению для всех без исключения.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
"С другой стороны, мы находимся в постоянном контакте с главным врачом международной клиники в Варадеро, которая курирует всех наших туристов на этом курорте", - добавила дипломат.
Показатели заболеваемости на Кубе резко выросли в последние две недели - число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.