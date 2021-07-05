Изолированная на Кубе туристка рассказала о ситуации с ПЦР-тестами
Изолированная на Кубе туристка из Рязани рассказала о ситуации с тестами на COVID-19
РЯЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Жительница Рязани Лилия Черненко, оказавшаяся в числе изолированных на Кубе туристов, рассказала РИА Новости, что вместе с мужем ожидает результатов очередного теста, а пока их просят соблюдать протокол.
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, и они уже продолжили отдых, еще 89 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат отдых.
"Половину людей, у кого второй тест показал отрицательный, отпустили. Те, у кого показал положительный, мы до сих пор сидим. Несмотря на то, что у меня тест отрицательный, мне сказали, что я половинка своего мужа, и сидите: показало положительный у него. Но на самом деле это все ерунда, и они прекрасно это понимают. И когда они пришли уже брать третий тест, сказали: вы не переживайте, у вас все будет хорошо... Сейчас уже пятые сутки мы сидим", - рассказала Лилия.
Она отметила, что третий тест взяли в воскресенье и "сказали ожидать результаты либо сегодня, либо на следующий день". По ее словам, с ними общалось руководство отеля, они просили соблюдать протокол и обещали благоприятное разрешение ситуации.