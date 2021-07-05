https://ria.ru/20210705/kuba-1739985009.html

Изолированная на Кубе туристка рассказала о ситуации с ПЦР-тестами

Изолированная на Кубе туристка рассказала о ситуации с ПЦР-тестами - РИА Новости, 05.07.2021

Изолированная на Кубе туристка рассказала о ситуации с ПЦР-тестами

Жительница Рязани Лилия Черненко, оказавшаяся в числе изолированных на Кубе туристов, рассказала РИА Новости, что вместе с мужем ожидает результатов очередного... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:45

2021-07-05T17:45

2021-07-05T17:45

коронавирус covid-19

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

куба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_4eae7c05f762712bff3796db48048b2e.jpg

РЯЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Жительница Рязани Лилия Черненко, оказавшаяся в числе изолированных на Кубе туристов, рассказала РИА Новости, что вместе с мужем ожидает результатов очередного теста, а пока их просят соблюдать протокол.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, и они уже продолжили отдых, еще 89 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат отдых.Она отметила, что третий тест взяли в воскресенье и "сказали ожидать результаты либо сегодня, либо на следующий день". По ее словам, с ними общалось руководство отеля, они просили соблюдать протокол и обещали благоприятное разрешение ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/kuba-1739935170.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба, в мире