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Туризм
https://ria.ru/20210705/kuba-1739968239.html
Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами - РИА Новости, 05.07.2021
Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
Посол Кубы в России Хулио Гармендия на встрече в МИД России заверил, что кубинская сторона примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:41
2021-07-05T16:41
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
куба
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посол Кубы в России Хулио Гармендия на встрече в МИД России заверил, что кубинская сторона примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Беседа с кубинским послом прошла в понедельник. В МИД РФ отметили, что внимание кубинского посла было "обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19".Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, и они уже продолжили отдых, еще 89 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат отдых.
https://ria.ru/20210705/kuba-1739887415.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/kuba-1739935170.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, куба
Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
16:41 05.07.2021
 
CC BY 3.0 / Toutaitanous / Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе
Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
CC BY 3.0 / Toutaitanous /

Посол заявил, что Куба примет все меры для скорейшего решения ситуации с туристами из России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посол Кубы в России Хулио Гармендия на встрече в МИД России заверил, что кубинская сторона примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Беседа с кубинским послом прошла в понедельник. В МИД РФ отметили, что внимание кубинского посла было "обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19".
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"Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры", - говорится в сообщении министерства.
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, и они уже продолжили отдых, еще 89 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат отдых.
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