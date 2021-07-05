https://ria.ru/20210705/kuba-1739918930.html

МИД предупредил туристов о надвигающемся на Кубу тропическом шторме

МИД предупредил туристов о надвигающемся на Кубу тропическом шторме - РИА Новости, 05.07.2021

МИД предупредил туристов о надвигающемся на Кубу тропическом шторме

МИД России предупредил российских граждан о надвигающемся на Кубу в понедельник тропическом шторме "Эльза". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:23

2021-07-05T13:23

2021-07-05T13:23

россия

погода

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

куба

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. МИД России предупредил российских граждан о надвигающемся на Кубу в понедельник тропическом шторме "Эльза"."Куба – в связи с приближающимся тропическим штормом "Эльза" эвакуированы жители центральной и восточной частей страны. Удар стихии ожидается 5 июля с.г. Скорость ветра достигнет 120 км/ч", - сообщается в Twitter-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.По последним данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), шторм расположен в 180 километрах юго-восточнее кубинского острова Кайо-Ларго и движется на северо-запад. Максимальная скорость ветра достигает 100 километров в час.

https://ria.ru/20210705/kuba-1739887415.html

россия

куба

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россия, погода, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), куба, в мире