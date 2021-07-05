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Туризм
https://ria.ru/20210705/kuba-1739887415.html
Ростуризм рассказал о россиянах, находящихся под изоляцией на Кубе
Ростуризм рассказал о россиянах, находящихся под изоляцией на Кубе - РИА Новости, 05.07.2021
Ростуризм рассказал о россиянах, находящихся под изоляцией на Кубе
В изоляции на Кубе остаются 89 российских туристов, которые ждут результатов повторного ПЦР-теста, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:34
2021-07-05T11:48
туризм
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
куба
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В изоляции на Кубе остаются 89 российских туристов, которые ждут результатов повторного ПЦР-теста, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ростуризма.В Ростуризме сообщили, что ведомство находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями. "Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых", - добавили в пресс-службе.На Кубе фиксируются массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, сообщила РИА Новости в ночь на 5 июля генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе. По ее данным, на тот момент более 150 человек, которым после прилета диагностировали COVID-19, ждали в своих номерах новых ПЦР-тестов.
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба
Ростуризм рассказал о россиянах, находящихся под изоляцией на Кубе
11:34 05.07.2021 (обновлено: 11:48 05.07.2021)
 
© AP Photo / Ramon EspinosaПорт в Гаване, Куба
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa

Ростуризм сообщил, что на Кубе 89 россиян ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В изоляции на Кубе остаются 89 российских туристов, которые ждут результатов повторного ПЦР-теста, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ростуризма.
"По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", - сказали в ведомстве.
В Ростуризме сообщили, что ведомство находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями. "Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых", - добавили в пресс-службе.
На Кубе фиксируются массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, сообщила РИА Новости в ночь на 5 июля генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе. По ее данным, на тот момент более 150 человек, которым после прилета диагностировали COVID-19, ждали в своих номерах новых ПЦР-тестов.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Куба
 
 
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