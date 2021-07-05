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Туризм
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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:18
2021-07-05T10:15
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
куба
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством, сообщили в пресс-службе ведомства.В начале июня в республике стали массово изолировать россиян: сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым после прилета диагностировали COVID-19.Сами туристы в своих социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет: многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется.В посольстве пока не могут объяснить причины случившегося, но допускают, что на Кубе "что-то не в порядке в лабораториях".Показатели заболеваемости на острове в последние две недели резко выросли, число ежедневно выявляемых случаев увеличилось с полутора тысяч до 3,4 тысячи ежедневно, причем цифры обновляют максимумы именно на курортах, в частности в Варадеро.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), куба
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе
09:18 05.07.2021 (обновлено: 10:15 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на один их отелей Варадеро, Куба
Вид на один их отелей Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством, сообщили в пресс-службе ведомства.
В начале июня в республике стали массово изолировать россиян: сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым после прилета диагностировали COVID-19.
Сами туристы в своих социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет: многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется.
В посольстве пока не могут объяснить причины случившегося, но допускают, что на Кубе "что-то не в порядке в лабораториях".
Показатели заболеваемости на острове в последние две недели резко выросли, число ежедневно выявляемых случаев увеличилось с полутора тысяч до 3,4 тысячи ежедневно, причем цифры обновляют максимумы именно на курортах, в частности в Варадеро.
 
ТуризмКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Куба
 
 
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