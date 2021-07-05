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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе - РИА Новости, 05.07.2021

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:18

2021-07-05T09:18

2021-07-05T10:15

туризм

коронавирус covid-19

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

куба

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством, сообщили в пресс-службе ведомства.В начале июня в республике стали массово изолировать россиян: сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым после прилета диагностировали COVID-19.Сами туристы в своих социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет: многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется.В посольстве пока не могут объяснить причины случившегося, но допускают, что на Кубе "что-то не в порядке в лабораториях".Показатели заболеваемости на острове в последние две недели резко выросли, число ежедневно выявляемых случаев увеличилось с полутора тысяч до 3,4 тысячи ежедневно, причем цифры обновляют максимумы именно на курортах, в частности в Варадеро.

куба

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), куба