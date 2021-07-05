https://ria.ru/20210705/kryuchkov-1740017612.html

Власти США рассказали о ситуации с осужденным россиянином Крючковым

Власти США рассказали о ситуации с осужденным россиянином Крючковым - РИА Новости, 05.07.2021

Власти США рассказали о ситуации с осужденным россиянином Крючковым

Российский гражданин Егор Крючков, осужденный за попытку кибератаки на компанию Tesla, еще не депортирован в Россию и находится в заключении, несмотря на то,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T23:29

2021-07-05T23:29

2021-07-05T23:29

россия

илон маск

tesla motors

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Российский гражданин Егор Крючков, осужденный за попытку кибератаки на компанию Tesla, еще не депортирован в Россию и находится в заключении, несмотря на то, что был приговорен лишь к отбытому сроку, сообщила РИА Новости представитель Иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Лори Хейли.Правозащитники и заключенные-иностранцы жалуются на долгие сроки пребывания под стражей в ожидании депортации после отбытия тюремного срока. Часто заключенному приходится ждать много месяцев из-за различных административных проволочек и поиска подходящего способа отправить его на родину. Власти США стараются не отпускать осужденных иностранцев на свободу в промежутке между отбытием срока и депортацией, поскольку опасаются, что те останутся в стране нелегально.Крючков был приговорен 24 мая к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев. Однако он не был освобожден, поскольку его предписано депортировать, а процесс депортации занимает неопределенное время.По словам Хейли, Крючков находится в США незаконно - он прибыл в США по визе в июле 2020 года, но не покинул территорию страны до окончания срока визы, нарушив правила пребывания в США."Офицеры Иммиграционно-таможенной полиции пообщались с Крючковым в тюрьме округа Уошо в Рино, штат Невада, 27 января. <…> 13 апреля ICE передала Службе маршалов США предписание об иммиграционном задержании Крючкова. Служба маршалов передала его ICE 24 мая, и ему в тот же день была вручена повестка с тем, чтобы он явился в (иммиграционный) суд", - сообщила Хейли."Шестнадцатого июня иммиграционный судья постановил, что Крючков должен быть депортирован в Россию. Он остается в заключении ICE в ожидании депортации", - заключила Хейли.Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Он был арестован в августе 2020 года после того, как приехал в США по туристической визе в июле. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.

https://ria.ru/20210510/kryuchkov-1730675723.html

https://ria.ru/20200828/mid-1576455939.html

россия

сша

невада

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россия, илон маск, tesla motors, сша, невада, в мире