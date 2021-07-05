https://ria.ru/20210705/krym-1739938127.html

Государственный украинский телеканал показал карту с российским Крымом

Государственный украинский телеканал показал карту с российским Крымом - РИА Новости, 05.07.2021

Государственный украинский телеканал показал карту с российским Крымом

Украинский государственный телеканал "Дом" показал в качестве заставки к одной из передач карту с Крымом в составе России. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:46

2021-07-05T14:46

2021-07-05T15:35

россия

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинский государственный телеканал "Дом" показал в качестве заставки к одной из передач карту с Крымом в составе России.Речь идет о проекте "Русский дневник", на заставке которого изображена карта Российской Федерации. В одном из выпусков на ней появился Крым, хотя Украина отрицает вхождение полуострова в состав России.Позднее телеканал заявил, что внутренняя проверка выявила вероятного виновника случившегося. Сам выпуск передачи удалили.Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, украина, в мире