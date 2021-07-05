Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/krym-1739919628.html
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении - РИА Новости, 05.07.2021
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении
Тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района Крыма после сильных ливней обнаружено в селе Малое Садовое, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:26
2021-07-05T13:36
подтопления в крыму
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739840158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_787e4b0ee07335b97f30aa20dd7767d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района Крыма после сильных ливней обнаружено в селе Малое Садовое, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Постнова.В понедельник в управлении СК по Крыму сообщили о начале проверки по факту исчезновения женщины 1951 года рождения во время паводка в Бахчисарайском районе. Еще одна женщина, 1961 года рождения, пропала в Крыму в середине июня во время наводнения в Ялте.Село Малое Садовое находится ниже по руслу реки Бельбек, после села Куйбышево. По информации источника в правоохранительных органах, погибшая пенсионерка – жительница Куйбышево, ранее работала в местной школе учителем математики.Сильные ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и ее приток Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек – Соколиное, Аромат, Куйбышево.
https://ria.ru/20210705/krym-1739869609.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739840158_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_20e3bb49449125f24755d8c32f0ef61b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопления в крыму, республика крым, происшествия
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении
13:26 05.07.2021 (обновлено: 13:36 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС на месте спасательных работ в Бахчисарайском районе
Сотрудник МЧС на месте спасательных работ в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Тело женщины, пропавшей при наводнении в Бахчисарайском районе Крыма, нашли

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района Крыма после сильных ливней обнаружено в селе Малое Садовое, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Постнова.
В понедельник в управлении СК по Крыму сообщили о начале проверки по факту исчезновения женщины 1951 года рождения во время паводка в Бахчисарайском районе. Еще одна женщина, 1961 года рождения, пропала в Крыму в середине июня во время наводнения в Ялте.
"Найдено тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района. Найдено в селе Малое Садовое. В настоящее время на место для осмотра выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела", - сказала Постнова.
Село Малое Садовое находится ниже по руслу реки Бельбек, после села Куйбышево. По информации источника в правоохранительных органах, погибшая пенсионерка – жительница Куйбышево, ранее работала в местной школе учителем математики.
Сильные ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и ее приток Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек – Соколиное, Аромат, Куйбышево.
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
09:57
МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму
 
Подтопления в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Вице-премьер пообещал загрузить ВАСО производством Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
16:00Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:59Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:58В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
Лента новостейМолния