https://ria.ru/20210705/krym-1739919628.html
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении - РИА Новости, 05.07.2021
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении
Тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района Крыма после сильных ливней обнаружено в селе Малое Садовое, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:26
2021-07-05T13:26
2021-07-05T13:36
подтопления в крыму
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района Крыма после сильных ливней обнаружено в селе Малое Садовое, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Постнова.В понедельник в управлении СК по Крыму сообщили о начале проверки по факту исчезновения женщины 1951 года рождения во время паводка в Бахчисарайском районе. Еще одна женщина, 1961 года рождения, пропала в Крыму в середине июня во время наводнения в Ялте.Село Малое Садовое находится ниже по руслу реки Бельбек, после села Куйбышево. По информации источника в правоохранительных органах, погибшая пенсионерка – жительница Куйбышево, ранее работала в местной школе учителем математики.Сильные ливни прошли в юго-западном Крыму в воскресенье, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и ее приток Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек – Соколиное, Аромат, Куйбышево.
https://ria.ru/20210705/krym-1739869609.html
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подтопления в крыму, республика крым, происшествия
В Крыму нашли тело женщины, пропавшей при наводнении
13:26 05.07.2021 (обновлено: 13:36 05.07.2021)
Тело женщины, пропавшей при наводнении в Бахчисарайском районе Крыма, нашли