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Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней

Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней - РИА Новости, 05.07.2021

Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней

Сильные дожди, выпавшие в Крыму в июне, привели к усилению стока на многих реках полуострова, сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:26

2021-07-05T11:26

2021-07-05T11:26

подтопления в крыму

бельбек

феодосия

судак

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Сильные дожди, выпавшие в Крыму в июне, привели к усилению стока на многих реках полуострова, сообщает крымский гидрометцентр.В частности, осадки пополнили реки в различных районах Крыма: Дерекойка, Учан-Су, Черная, Бирюк-Карасу, Бельбек, Коккозка, Салгир, Альма, Кача и других."От сильных ливней, прошедших в селевых бассейнах рек округов Судака и Феодосии, на реках Таракташ, Отуз и ручей Кизилташский, после длительного пересыхания, возобновился сток. Уровни воды в этих реках повышались на 25-52 см", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным синоптиков, приток воды в водохранилища естественного стока в июне значительно увеличился.Синоптики отметили, что аналогичные по своим размерам паводки на реках северного предгорья и на южном берегу Крыма последний раз наблюдались 19-20 июня 1987 года.

бельбек

феодосия

судак

республика крым

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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-05T11:26 true PT0M49S

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подтопления в крыму, бельбек, феодосия, судак, республика крым, общество