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Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней
Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней - РИА Новости, 05.07.2021
Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней
Сильные дожди, выпавшие в Крыму в июне, привели к усилению стока на многих реках полуострова, сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:26
2021-07-05T11:26
подтопления в крыму
бельбек
феодосия
судак
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Сильные дожди, выпавшие в Крыму в июне, привели к усилению стока на многих реках полуострова, сообщает крымский гидрометцентр.В частности, осадки пополнили реки в различных районах Крыма: Дерекойка, Учан-Су, Черная, Бирюк-Карасу, Бельбек, Коккозка, Салгир, Альма, Кача и других."От сильных ливней, прошедших в селевых бассейнах рек округов Судака и Феодосии, на реках Таракташ, Отуз и ручей Кизилташский, после длительного пересыхания, возобновился сток. Уровни воды в этих реках повышались на 25-52 см", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным синоптиков, приток воды в водохранилища естественного стока в июне значительно увеличился.Синоптики отметили, что аналогичные по своим размерам паводки на реках северного предгорья и на южном берегу Крыма последний раз наблюдались 19-20 июня 1987 года.
бельбек
феодосия
судак
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
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подтопления в крыму, бельбек, феодосия, судак, республика крым, общество
Гидрометцентр Крыма сообщил о притоке воды в водохранилища из-за ливней
11:26 05.07.2021
 
© Фото : Бельбекская долина. Крым/Татьяна КрыловаПоследствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым
Последствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Бельбекская долина. Крым/Татьяна Крылова

В Крыму зафиксировали усиление стока на реках и повышение уровня водохранилищ из-за ливней

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Сильные дожди, выпавшие в Крыму в июне, привели к усилению стока на многих реках полуострова, сообщает крымский гидрометцентр.
"Июнь был очень дождливый. Выпавшие осадки носили локальный характер и по территории речных бассейнов распределились неравномерно. Их количество было значительным, местами рекордным", - говорится в сообщении.
В частности, осадки пополнили реки в различных районах Крыма: Дерекойка, Учан-Су, Черная, Бирюк-Карасу, Бельбек, Коккозка, Салгир, Альма, Кача и других.
"От сильных ливней, прошедших в селевых бассейнах рек округов Судака и Феодосии, на реках Таракташ, Отуз и ручей Кизилташский, после длительного пересыхания, возобновился сток. Уровни воды в этих реках повышались на 25-52 см", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным синоптиков, приток воды в водохранилища естественного стока в июне значительно увеличился.
"Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, по состоянию на 1 июля составил 130,58 млн.куб.м, что на 51,31 млн.куб.м больше, чем месяц назад", - подчеркнули синоптики.
Синоптики отметили, что аналогичные по своим размерам паводки на реках северного предгорья и на южном берегу Крыма последний раз наблюдались 19-20 июня 1987 года.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуБельбекФеодосияСудакРеспублика КрымОбщество
 
 
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