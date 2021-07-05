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МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму
МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму - РИА Новости, 05.07.2021
МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму
В Крыму в понедельник ожидаются ливни, грозы, местами крупный град, сообщает пресс-служба главного крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:57
2021-07-05T09:57
подтопления в крыму
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Крыму в понедельник ожидаются ливни, грозы, местами крупный град, сообщает пресс-служба главного крымского управления МЧС РФ.Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказались несколько сел.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.
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керчь
ялта
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подтопления в крыму, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, общество
МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму
09:57 05.07.2021
 
© Фото : Янина Павленко/FacebookПоследствия ливней в Ялте
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Янина Павленко/Facebook

МЧС сообщило, что в Крыму ожидаются ливни, грозы, местами крупный град

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Крыму в понедельник ожидаются ливни, грозы, местами крупный град, сообщает пресс-служба главного крымского управления МЧС РФ.
Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказались несколько сел.
"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.
Сотрудники МЧС на месте спасательных работ в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
08:38
Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления
 
Подтопления в КрымуКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯлтаРеспублика КрымОбщество
 
 
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