https://ria.ru/20210705/krym-1739869609.html

МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму

МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму - РИА Новости, 05.07.2021

МЧС предупредило об угрозе ливней и града в Крыму

В Крыму в понедельник ожидаются ливни, грозы, местами крупный град, сообщает пресс-служба главного крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:57

2021-07-05T09:57

2021-07-05T09:57

подтопления в крыму

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Крыму в понедельник ожидаются ливни, грозы, местами крупный град, сообщает пресс-служба главного крымского управления МЧС РФ.Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказались несколько сел.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210705/krym-1739862014.html

керчь

ялта

республика крым

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подтопления в крыму, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, общество