https://ria.ru/20210705/krym-1739862014.html

Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления

Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления - РИА Новости, 05.07.2021

Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления

Ситуация в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма стабильная, новых подтоплений и сходов селей нет, начато устранение последствий паводка, сообщил... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:38

2021-07-05T08:38

2021-07-05T08:56

подтопления в крыму

бахчисарай (крым)

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739840227_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_77f21a6fac6d95d7b67dc61c8980caad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма стабильная, новых подтоплений и сходов селей нет, начато устранение последствий паводка, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось несколько сел.По его словам, по обновленной информации, в результате паводка в зону подтопления попали порядка 104 жилых домов, из которых пять полностью разрушены.Ранее сообщалось, что в результате удара стихии в воскресенье, спровоцировавшей поднятие уровня рек, сход селей и подтопление в Бахчисарайском районе Крыма, одна женщина пропала без вести, еще одна госпитализирована.Поиски пропавшей женщины продолжаются, сообщил Кабанов.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.

бахчисарай (крым)

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове. 2021-07-05T08:38 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, подтопления в крыму, бахчисарай (крым), республика крым, происшествия