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Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления
Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления - РИА Новости, 05.07.2021
Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления
Ситуация в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма стабильная, новых подтоплений и сходов селей нет, начато устранение последствий паводка, сообщил... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:38
2021-07-05T08:38
2021-07-05T08:56
подтопления в крыму
бахчисарай (крым)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма стабильная, новых подтоплений и сходов селей нет, начато устранение последствий паводка, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось несколько сел.По его словам, по обновленной информации, в результате паводка в зону подтопления попали порядка 104 жилых домов, из которых пять полностью разрушены.Ранее сообщалось, что в результате удара стихии в воскресенье, спровоцировавшей поднятие уровня рек, сход селей и подтопление в Бахчисарайском районе Крыма, одна женщина пропала без вести, еще одна госпитализирована.Поиски пропавшей женщины продолжаются, сообщил Кабанов.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму
В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове.
2021-07-05T08:38
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, подтопления в крыму, бахчисарай (крым), республика крым, происшествия
Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма стабильная, новых подтоплений и сходов селей нет, начато устранение последствий паводка, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
2021-07-05T08:38
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PT0M11S
Власти оценили ситуацию в Бахчисарайском районе Крыма после подтопления
08:38 05.07.2021 (обновлено: 08:56 05.07.2021)
Власти сообщили, что ситуация в Бахчисарайском районе Крыма стабильная, новых подтоплений нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма стабильная, новых подтоплений и сходов селей нет, начато устранение последствий паводка, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось несколько сел.
"Ночь прошла в более-менее штатном режиме. Были небольшие осадки, но они существенно на текущее состояние дел не повлияли. Начинаем устранять последствия паводка. Уровень воды в реках понижается, ситуация стабилизируется. В течение ближайших суток ожидаются еще осадки, но мы готовы", - сказал РИА Новости Кабанов.
По его словам, по обновленной информации, в результате паводка в зону подтопления попали порядка 104 жилых домов, из которых пять полностью разрушены.
Ранее сообщалось, что в результате удара стихии в воскресенье, спровоцировавшей поднятие уровня рек, сход селей и подтопление в Бахчисарайском районе Крыма, одна женщина пропала без вести, еще одна госпитализирована.
Поиски пропавшей женщины продолжаются, сообщил Кабанов.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи
и Ялты
. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.