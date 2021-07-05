В Новосибирской области иномарка наехала на палатку, погибла женщина
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
В Новосибирской области иномарка наехала на палатку на берегу Обского моря, погибла женщина
НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Не имевшая прав на вождение автомобиля женщина за рулем кроссовера Suzuki на берегу Обского моря под Новосибирском наехала на туристическую палатку, в результате погибла женщина, а две маленькие девочки попали в больницу, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
В главке уточнили, что инцидент произошел вечером 3 июля на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово Искитимского района, где расположились отдыхающие – жители Кемеровской области.
"Пятидесятилетняя женщина, управляя автомобилем Suzuki GrandVitara... совершила наезд на пешехода, 29-летнюю женщину, которая находилась возле туристической палатки, далее на палатку, в которой находились ее несовершеннолетние дети. Пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, две девочки трех и шести лет госпитализированы", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что находившейся за рулем женщине проведено медосвидетельствование, которое установит наличие или отсутствие в ее крови алкоголя и запрещенных веществ.
"Установлено, что гражданка не имеет права управления транспортным средством. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", - сообщили в главке.
В госавтоинспекции Новосибирской области напомнили, что за управление транспортным средством без прав предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием машины. За передачу управления человеку, не имеющему прав, грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей.