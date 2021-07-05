https://ria.ru/20210705/krossover-1739904522.html

В Новосибирской области иномарка наехала на палатку, погибла женщина

В Новосибирской области иномарка наехала на палатку, погибла женщина - РИА Новости, 05.07.2021

В Новосибирской области иномарка наехала на палатку, погибла женщина

Не имевшая прав на вождение автомобиля женщина за рулем кроссовера Suzuki на берегу Обского моря под Новосибирском наехала на туристическую палатку, в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:37

2021-07-05T12:37

2021-07-05T12:37

россия

искитимский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Не имевшая прав на вождение автомобиля женщина за рулем кроссовера Suzuki на берегу Обского моря под Новосибирском наехала на туристическую палатку, в результате погибла женщина, а две маленькие девочки попали в больницу, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.В главке уточнили, что инцидент произошел вечером 3 июля на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово Искитимского района, где расположились отдыхающие – жители Кемеровской области.В полиции уточнили, что находившейся за рулем женщине проведено медосвидетельствование, которое установит наличие или отсутствие в ее крови алкоголя и запрещенных веществ."Установлено, что гражданка не имеет права управления транспортным средством. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", - сообщили в главке.В госавтоинспекции Новосибирской области напомнили, что за управление транспортным средством без прав предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием машины. За передачу управления человеку, не имеющему прав, грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210702/monokoleso-1739548499.html

россия

искитимский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, искитимский район, новосибирская область, происшествия