https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739946540.html

Военных врачей направили в Хакасию и Коми из-за ситуации с COVID-19

Военных врачей направили в Хакасию и Коми из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

Военных врачей направили в Хакасию и Коми из-за ситуации с COVID-19

Врачей Центрального военного округа направят в Коми и Хакасию для лечения больных COVID-19, рассказали в пресс-служба ЦВО. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:14

2021-07-05T15:14

2021-07-05T15:57

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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центральный военный округ

здоровье - общество

республика хакасия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Врачей Центрального военного округа направят в Коми и Хакасию для лечения больных COVID-19, рассказали в пресс-служба ЦВО."В Абакан для оказания практической помощи в лечении ковидных пациентов направлен сводный отряд врачей-пульмонологов, инфекционистов и анестезиологов. В составе отряда специалисты медицинских подразделений воинских частей ЦВО, дислоцированных в Туве, Хакасии, Алтайском крае и Кузбассе", — говорится в сообщении.Помимо этого, сводный отряд из восьми военных медиков из Екатеринбурга и Новосибирска направили в Республику Коми.Выбранные военнослужащие уже имеют большой практический опыт в лечении больных COVID-19, ранее они занимались этим во время служебных командировок в Красноярский край и Курганскую область.В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих, работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и некоторых других отраслей. В Хакасии аналогичные меры приняли еще в конце июня.За минувшие сутки в Коми выявили 251 новый случай COVID-19, 93 человека выздоровели, пять пациентов скончались. В Хакасии за день обнаружили 153 случая коронавируса, 15 человек выздоровели.

https://ria.ru/20210705/komi-1739907847.html

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республика хакасия

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