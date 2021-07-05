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Военных врачей направили в Хакасию и Коми из-за ситуации с COVID-19
Военных врачей направили в Хакасию и Коми из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
Военных врачей направили в Хакасию и Коми из-за ситуации с COVID-19
Врачей Центрального военного округа направят в Коми и Хакасию для лечения больных COVID-19, рассказали в пресс-служба ЦВО. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:14
2021-07-05T15:14
2021-07-05T15:57
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центральный военный округ
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Врачей Центрального военного округа направят в Коми и Хакасию для лечения больных COVID-19, рассказали в пресс-служба ЦВО."В Абакан для оказания практической помощи в лечении ковидных пациентов направлен сводный отряд врачей-пульмонологов, инфекционистов и анестезиологов. В составе отряда специалисты медицинских подразделений воинских частей ЦВО, дислоцированных в Туве, Хакасии, Алтайском крае и Кузбассе", — говорится в сообщении.Помимо этого, сводный отряд из восьми военных медиков из Екатеринбурга и Новосибирска направили в Республику Коми.Выбранные военнослужащие уже имеют большой практический опыт в лечении больных COVID-19, ранее они занимались этим во время служебных командировок в Красноярский край и Курганскую область.В Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих, работников общепита, транспорта, бытового обслуживания и некоторых других отраслей. В Хакасии аналогичные меры приняли еще в конце июня.За минувшие сутки в Коми выявили 251 новый случай COVID-19, 93 человека выздоровели, пять пациентов скончались. В Хакасии за день обнаружили 153 случая коронавируса, 15 человек выздоровели.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика коми, центральный военный округ, здоровье - общество, республика хакасия
Военных врачей направили в Хакасию и Коми из-за ситуации с COVID-19
15:14 05.07.2021 (обновлено: 15:57 05.07.2021)
Военные врачи окажут помощь в лечении пациентов с COVID-19 в Хакасии и Коми