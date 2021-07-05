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Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых - РИА Новости, 05.07.2021
Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
COVID-19 у привитых лечится так же, как и у тех, кто не вакцинировался, но прогноз более благоприятен, рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T04:53
2021-07-05T04:53
2021-07-05T12:01
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. COVID-19 у привитых лечится так же, как и у тех, кто не вакцинировался, но прогноз более благоприятен, рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.По словам медика, в случае заражения коронавирусом у тех, кто сделал прививку, симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.Ранее Тимаков отмечал, что из-за мутаций коронавирус стал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию: основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план. По его словам, отличить COVID-19 от обычной простуды очень сложно самостоятельно, поэтому зачастую люди не предполагают, что заразились, и не обращаются к врачу вовремя.
https://ria.ru/20210704/pandemiya-1739811323.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:53 05.07.2021 (обновлено: 12:01 05.07.2021)
Инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенностях COVID-19 у привитых