https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739856562.html

Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых

Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых - РИА Новости, 05.07.2021

Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых

COVID-19 у привитых лечится так же, как и у тех, кто не вакцинировался, но прогноз более благоприятен, рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T04:53

2021-07-05T04:53

2021-07-05T12:01

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083559_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_e239fd2898bddb95b9fa0793b5ae8ee4.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. COVID-19 у привитых лечится так же, как и у тех, кто не вакцинировался, но прогноз более благоприятен, рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.По словам медика, в случае заражения коронавирусом у тех, кто сделал прививку, симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.Ранее Тимаков отмечал, что из-за мутаций коронавирус стал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию: основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план. По его словам, отличить COVID-19 от обычной простуды очень сложно самостоятельно, поэтому зачастую люди не предполагают, что заразились, и не обращаются к врачу вовремя.

https://ria.ru/20210704/pandemiya-1739811323.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество