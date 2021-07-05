https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739856046.html

На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России

На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России - РИА Новости, 05.07.2021

На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России

Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T04:01

2021-07-05T04:01

2021-07-05T10:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мехико

новости - туризм

куба

гавана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c83180c784866889bee2bd1faa21e67b.jpg

МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.Еще около 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни. Из тех, кто прилетел до 29 июня, в гостинице-обсерваторе с подтвержденным COVID-19 уже находятся 14 россиян, один мужчина госпитализирован в Гавану с осложнениями.Сами туристы в своих социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет: многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется."Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", — сказала Мгеладзе.По словам консула, кубинские власти намеревались отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 человек с положительным тестом с последних рейсов, но дипломатам удалось убедить их оставить россиян в своих гостиницах."До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета", — пояснила Мгеладзе.В связи со сложившейся ситуацией в постоянном контакте с министерствами туризма и здравоохранения находится посол России Андрей Гуськов, консульство работает с представителями министерства туризма и здравоохранения, которые находятся непосредственно в Варадеро."Прежде всего нашим туристам мы рекомендуем не паниковать и следовать указаниям персонала и местных медиков, поскольку медицинские протоколы обязательны для всех без исключения. К планированию отдыха стоит подойти ответственно, не только на Кубу, но и на любой другой курорт — такие ситуации возможны", — добавила российский генконсул.Показатели заболеваемости на Кубе резко выросли в последние две недели, число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.

https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739854352.html

https://ria.ru/20210702/kloronavirus-1739685285.html

россия

мехико

куба

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мехико, новости - туризм, куба, гавана