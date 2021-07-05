Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739856046.html
На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России - РИА Новости, 05.07.2021
На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T04:01
2021-07-05T10:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
мехико
новости - туризм
куба
гавана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c83180c784866889bee2bd1faa21e67b.jpg
МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.Еще около 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни. Из тех, кто прилетел до 29 июня, в гостинице-обсерваторе с подтвержденным COVID-19 уже находятся 14 россиян, один мужчина госпитализирован в Гавану с осложнениями.Сами туристы в своих социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет: многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется."Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", — сказала Мгеладзе.По словам консула, кубинские власти намеревались отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 человек с положительным тестом с последних рейсов, но дипломатам удалось убедить их оставить россиян в своих гостиницах."До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета", — пояснила Мгеладзе.В связи со сложившейся ситуацией в постоянном контакте с министерствами туризма и здравоохранения находится посол России Андрей Гуськов, консульство работает с представителями министерства туризма и здравоохранения, которые находятся непосредственно в Варадеро."Прежде всего нашим туристам мы рекомендуем не паниковать и следовать указаниям персонала и местных медиков, поскольку медицинские протоколы обязательны для всех без исключения. К планированию отдыха стоит подойти ответственно, не только на Кубу, но и на любой другой курорт — такие ситуации возможны", — добавила российский генконсул.Показатели заболеваемости на Кубе резко выросли в последние две недели, число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.
https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739854352.html
https://ria.ru/20210702/kloronavirus-1739685285.html
россия
мехико
куба
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_be3232780fa8c535ee99f1fef6a7e437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мехико, новости - туризм, куба, гавана
На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
04:01 05.07.2021 (обновлено: 10:07 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк

На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 июл — РИА Новости. Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

"Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это достаточно много", — рассказала дипломат.

Еще около 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни. Из тех, кто прилетел до 29 июня, в гостинице-обсерваторе с подтвержденным COVID-19 уже находятся 14 россиян, один мужчина госпитализирован в Гавану с осложнениями.
Сами туристы в своих социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет: многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета, на самочувствие никто не жалуется.
"Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", — сказала Мгеладзе.
Страны мира. Марокко - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
02:23Туризм
Марокко включила Россию в список стран с более строгими правилами въезда
По словам консула, кубинские власти намеревались отправить в специальную гостиницу-обсерватор более 150 человек с положительным тестом с последних рейсов, но дипломатам удалось убедить их оставить россиян в своих гостиницах.
"До разъяснения ситуации они должны оставаться в своих номерах. На настоящий момент они приступили к сдаче повторного и третьего анализа на COVID в зависимости от даты прилета", — пояснила Мгеладзе.
В связи со сложившейся ситуацией в постоянном контакте с министерствами туризма и здравоохранения находится посол России Андрей Гуськов, консульство работает с представителями министерства туризма и здравоохранения, которые находятся непосредственно в Варадеро.
"Прежде всего нашим туристам мы рекомендуем не паниковать и следовать указаниям персонала и местных медиков, поскольку медицинские протоколы обязательны для всех без исключения. К планированию отдыха стоит подойти ответственно, не только на Кубу, но и на любой другой курорт — такие ситуации возможны", — добавила российский генконсул.
Показатели заболеваемости на Кубе резко выросли в последние две недели, число ежедневно выявляемых случаев возросло с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи ежедневно, причем в Гаване этот показатель стабилен, а в провинции, где расположен излюбленный россиянами курорт Варадеро, цифры обновляют максимумы. В связи с ростом коронавирусной статистики власти Кубы ограничили перемещение между провинциями.
Татьяна Голикова о требованиях к туристам Кубани по COVID-19
2 июля, 20:28Туризм
Голикова уточнила требования по COVID-19 к туристам в Краснодарском крае
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМехикоНовости - ТуризмКубаГавана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Вице-премьер пообещал загрузить Воронеж производством Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
16:00Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:59Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:58В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
15:56Суд оставил Галявиева в СИЗО
Лента новостейМолния