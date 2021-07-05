https://ria.ru/20210705/korol-1740017101.html

В Киеве отреагировали на скандал с польским пилотом, выгнавшим украинцев

В Киеве отреагировали на скандал с польским пилотом, выгнавшим украинцев - РИА Новости, 05.07.2021

В Киеве отреагировали на скандал с польским пилотом, выгнавшим украинцев

Консульский отдел посольства Украины в Польше проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за странного поведения пилота, сказал... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T23:27

2021-07-05T23:27

2021-07-05T23:35

олег николенко

ryanair

польша

украина

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Консульский отдел посольства Украины в Польше проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за странного поведения пилота, сказал РБК-Украина официальный представитель МИД Олег Николенко.Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань — Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он — "король самолета", а также "выгонял всех вон". По словам журналистов, рейс фактически был задержан на час.Официального подтверждения этой информации нет.Представитель аэропорта в Познани Блавей Патрин заявил, что во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе, однако сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам, нет.

https://ria.ru/20210625/samolet-1738689379.html

польша

украина

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2021

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олег николенко, ryanair, польша, украина, в мире