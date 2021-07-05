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В Киеве отреагировали на скандал с польским пилотом, выгнавшим украинцев
В Киеве отреагировали на скандал с польским пилотом, выгнавшим украинцев - РИА Новости, 05.07.2021
В Киеве отреагировали на скандал с польским пилотом, выгнавшим украинцев
Консульский отдел посольства Украины в Польше проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за странного поведения пилота, сказал... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T23:27
2021-07-05T23:35
олег николенко
ryanair
польша
украина
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Консульский отдел посольства Украины в Польше проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за странного поведения пилота, сказал РБК-Украина официальный представитель МИД Олег Николенко.Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань — Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он — "король самолета", а также "выгонял всех вон". По словам журналистов, рейс фактически был задержан на час.Официального подтверждения этой информации нет.Представитель аэропорта в Познани Блавей Патрин заявил, что во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе, однако сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам, нет.
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олег николенко, ryanair, польша, украина, в мире
В Киеве отреагировали на скандал с польским пилотом, выгнавшим украинцев
23:27 05.07.2021 (обновлено: 23:35 05.07.2021)
 
CC BY 2.0 / Radek Szuban / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
CC BY 2.0 / Radek Szuban / Ryanair Boeing 737

Посольство Украины в Польше начало проверку скандала с польским пилотом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл РИА Новости. Консульский отдел посольства Украины в Польше проверяет сообщения о недопуске украинских пассажиров на борт самолета из-за странного поведения пилота, сказал РБК-Украина официальный представитель МИД Олег Николенко.
Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань — Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он — "король самолета", а также "выгонял всех вон". По словам журналистов, рейс фактически был задержан на час.
Самолет Ан-225 Мрия - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета
Официального подтверждения этой информации нет.
Представитель аэропорта в Познани Блавей Патрин заявил, что во время регистрации имели место некоторые нарушения в работе, однако сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам, нет.
 
Олег НиколенкоRyanairПольшаУкраинаВ мире
 
 
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