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Россия и Италия обсуждают создание "цифрового зеленого коридора"
Россия и Италия обсуждают создание "цифрового зеленого коридора" - РИА Новости, 05.07.2021
Россия и Италия обсуждают создание "цифрового зеленого коридора"
Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина обсудила с министром экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти полноценный запуск "зеленого коридора", РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:22
2021-07-05T19:22
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
иннопром
италия
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина обсудила с министром экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти полноценный запуск "зеленого коридора", который повысит скорость доставки и активизирует торговлю между двумя странами, сообщается на сайте РЭЦ. Благодаря бесшовной интеграции информационных систем обмен информацией о виде груза и его стоимости будет передаваться в цифровом виде между уполномоченными организациями двух стран."Существуют и технические, и законодательные требования для функционирования соответствующих режимов. От успеха в учете всех этих требований, а также от реализации необходимой технической инфраструктуры будет зависеть успех проекта. Мы с большим нетерпением ждем создание технической группы, чтобы начать обсуждать детали проекта", - подчеркнула Вероника Никишина.Важным элементом при создании проекта будет выступать "Одно Окно" для экспортера, так как на его базе будет организован обмен информацией между таможенным органами двух стран.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, иннопром, италия, технологии

Россия и Италия обсуждают создание "цифрового зеленого коридора"

19:22 05.07.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковМинистр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти во время встречи с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2021"
Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти во время встречи с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной в рамках Международной промышленной выставки Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина обсудила с министром экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти полноценный запуск "зеленого коридора", который повысит скорость доставки и активизирует торговлю между двумя странами, сообщается на сайте РЭЦ. Благодаря бесшовной интеграции информационных систем обмен информацией о виде груза и его стоимости будет передаваться в цифровом виде между уполномоченными организациями двух стран.
"Существуют и технические, и законодательные требования для функционирования соответствующих режимов. От успеха в учете всех этих требований, а также от реализации необходимой технической инфраструктуры будет зависеть успех проекта. Мы с большим нетерпением ждем создание технической группы, чтобы начать обсуждать детали проекта", - подчеркнула Вероника Никишина.
РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 12:34
РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме
Важным элементом при создании проекта будет выступать "Одно Окно" для экспортера, так как на его базе будет организован обмен информацией между таможенным органами двух стран.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрИннопромИталияТехнологии
 
 
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