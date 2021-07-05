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Россия и Италия обсуждают создание "цифрового зеленого коридора"

Россия и Италия обсуждают создание "цифрового зеленого коридора" - РИА Новости, 05.07.2021

Россия и Италия обсуждают создание "цифрового зеленого коридора"

Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина обсудила с министром экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти полноценный запуск "зеленого коридора", РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:22

2021-07-05T19:22

2021-07-05T19:22

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

иннопром

италия

технологии

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина обсудила с министром экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти полноценный запуск "зеленого коридора", который повысит скорость доставки и активизирует торговлю между двумя странами, сообщается на сайте РЭЦ. Благодаря бесшовной интеграции информационных систем обмен информацией о виде груза и его стоимости будет передаваться в цифровом виде между уполномоченными организациями двух стран."Существуют и технические, и законодательные требования для функционирования соответствующих режимов. От успеха в учете всех этих требований, а также от реализации необходимой технической инфраструктуры будет зависеть успех проекта. Мы с большим нетерпением ждем создание технической группы, чтобы начать обсуждать детали проекта", - подчеркнула Вероника Никишина.Важным элементом при создании проекта будет выступать "Одно Окно" для экспортера, так как на его базе будет организован обмен информацией между таможенным органами двух стран.

https://ria.ru/20210705/vstrechi-1739903919.html

италия

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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, иннопром, италия, технологии