https://ria.ru/20210705/kompensatsii-1739872461.html

АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе

АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе - РИА Новости, 05.07.2021

АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе

Российским туристам, которые после прилета на Кубу получили положительные тесты на коронавирус и вынуждены находиться в изоляции, не положены компенсации за... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:21

2021-07-05T10:21

2021-07-05T10:51

майя ломидзе

туризм

коронавирус covid-19

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

куба

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российским туристам, которые после прилета на Кубу получили положительные тесты на коронавирус и вынуждены находиться в изоляции, не положены компенсации за сорванный отдых, так как это не предусмотрено в подобных случаях, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. Сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым после прилета диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ранее генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе."Если тест положительный - туристов направляют в обсерватор. Это неприятно, особенно когда нет никаких симптомов, но тем не менее, таковы правила", - добавила глава АТОР.

https://ria.ru/20210705/kuba-1739865211.html

россия

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майя ломидзе, коронавирус covid-19, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба