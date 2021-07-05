https://ria.ru/20210705/kompensatsii-1739872461.html
АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе
АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе - РИА Новости, 05.07.2021
АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе
Российским туристам, которые после прилета на Кубу получили положительные тесты на коронавирус и вынуждены находиться в изоляции, не положены компенсации за... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:21
2021-07-05T10:21
2021-07-05T10:51
майя ломидзе
туризм
коронавирус covid-19
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российским туристам, которые после прилета на Кубу получили положительные тесты на коронавирус и вынуждены находиться в изоляции, не положены компенсации за сорванный отдых, так как это не предусмотрено в подобных случаях, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. Сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым после прилета диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ранее генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе."Если тест положительный - туристов направляют в обсерватор. Это неприятно, особенно когда нет никаких симптомов, но тем не менее, таковы правила", - добавила глава АТОР.
https://ria.ru/20210705/kuba-1739865211.html
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майя ломидзе, коронавирус covid-19, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба
АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе
10:21 05.07.2021 (обновлено: 10:51 05.07.2021)
Россияне, у которых выявили COVID-19, не получат компенсаций за сорванный отдых на Кубе